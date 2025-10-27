Novo reality ‘O Último Peão’ traz vida rural à tela

A Band está se preparando para lançar um novo reality show intitulado “O Último Peão”, que promete resgatar o gênero de confinamento. A criação, idealizada por Antonio Zimmerle e André Zavarize, contará com 24 participantes que irão passar 32 dias em uma fazenda, competeando para sua sobrevivência e superando desafios típicos da vida rural. A previsão de exibição do programa é para o ano de 2025.

Neste formato, 12 homens e 12 mulheres serão confinados em um ambiente rural adaptado especialmente para o programa. Eles enfrentarão provas de resistência e viverão juntos, lidando com as dinâmicas da convivência em um espaço limitado, enquanto também experimentam a rotina do campo.

De acordo com as informações disponíveis, o grande vencedor, aquele que se mantiver até o final da competição, será coroado o “último peão”. Os produtores pretendem integrar um espírito competitivo característico dos realities urbanos com uma estética rural, explorando o mundo do rodeio e as tradições sertanejas.

Ainda não foram divulgadas datas específicas de estreia, nem os nomes dos participantes que irão integrar o elenco. Atualmente, o programa de maior sucesso da Band é o MasterChef, que continua a ser uma das principais atrações do canal e ganhará novas versões em 2025, incluindo uma edição especial dedicada à confeitaria e uma temporada com celebridades. Essa estratégia reafirma o compromisso da Band com produções de entretenimento que ressoam com o público.