Sérgio Malheiros apresenta Lourival em ‘Êta mundo melhor!’

Sérgio Malheiros retorna à televisão após seis anos, participando da novela ‘Êta Mundo Melhor!’, que vai ao ar nas tardes da Globo. O ator, que estava afastado desde ‘Verão 90’, dá vida ao personagem Lourival, um empresário ambicioso que quer ajudar a carreira musical da cantora Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento.

A estreia de Lourival está prevista para meados de dezembro. O personagem se destaca ao presenciar uma apresentação improvisada de Dita em um bonde e, encantado por sua voz, decide abordá-la. Ele deixa um cartão de visitas prometendo impulsionar sua carreira e transformá-la em uma estrela nacional.

O reencontro entre Lourival e Dita acontece na pensão de Margarida, que é vivida por Nívea Maria. Esse encontro marca uma nova fase na trajetória musical de Dita, que começará a receber apoio profissional. Malheiros já gravou suas cenas, e seu personagem promete ser fundamental no desenvolvimento da história da protagonista.

‘Êta Mundo Melhor!’ é um sucesso

Desde a sua estreia em 30 de junho de 2025, a novela tem alcançado altos índices de audiência, se tornando o maior sucesso na faixa das 18h em anos. Segundo dados recentes, a trama tem uma média de 19,5 pontos na Grande São Paulo, superando obras anteriores como ‘Amor Perfeito’ e ‘Garota do Momento’.

Devido ao desempenho positivo, a Globo decidiu prolongar a exibição da novela. Inicialmente programada para terminar em fevereiro, a história agora terá 221 capítulos e se encerrará em 13 de março de 2026.

Nova atração na sequência

Após ‘Êta Mundo Melhor!’, a próxima novela a ser exibida será ‘A Nobreza do Amor’, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção de Gustavo Fernandez. A estreia está marcada para 16 de março de 2026.

Ambientada na década de 1920, esta nova trama contará a história de uma princesa africana que foge para o Nordeste brasileiro, combinando elementos de fantasia com realismo histórico. O elenco é liderado por Duda Santos e Lázaro Ramos, reforçando o compromisso da emissora com histórias que promovem diversidade e representatividade.

O retorno de Sérgio Malheiros e a nova novela mostram um movimento positivo na valorização de talentos e narrativas marcantes dentro da programação da televisão brasileira.