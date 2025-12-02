Adriano Toloza é o novo infiltrado em ‘Três Graças’

Adriano Toloza, conhecido por seus papéis marcantes na televisão, está de volta à Globo para integrar o elenco da nova novela “Três Graças”. Aos 42 anos, ele interpretará o personagem Angélico, que tem a missão de se infiltrar na comunidade da Chacrinha. Ele será um agente do vilão Ferette, interpretado por Murilo Benício, responsável por monitorar um esquema de venda de remédios falsificados.

Na trama, Angélico se apresenta como alguém gentil e confiável, mas sua verdadeira função é vigiar o médico José Maria, interpretado por Tulio Starling, e a farmacêutica Viviane, vivida por Gabriela Loran. Esses personagens estão no centro da narrativa, que aborda temas de denúncia social, um traço característico das obras de Aguinaldo Silva.

Toloza revelou que Angélico finge viver na comunidade para investigar os moradores, e, inicialmente, se mostrará uma pessoa atenta e solícita. O ator, que já participou de produções como “Verdades Secretas” e novelas em Portugal e no Brasil, expressou a vontade de mostrar seu amadurecimento nesta nova fase de sua carreira. Segundo ele, agora após os 40 anos, se sente no auge de suas capacidades física, mental e espiritual.

A entrada de Angélico acontece em um momento crítico para “Três Graças”, que ainda busca uma estabilidade em sua audiência. Desde sua estreia em 20 de outubro, a novela registrou uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo, um número que, embora semelhante ao de “Dona de Mim”, está abaixo das expectativas para o principal horário de dramaturgia da emissora.

Diante do baixo desempenho, a Globo iniciou discussões com o público para entender como a trama está sendo recebida e identificar possíveis ajustes. “Três Graças” é criada por Aguinaldo Silva e conta com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios e a produção é de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A novela está prevista para ser exibida até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

O retorno de Adriano Toloza a essa faixa de programação é visto como um reforço importante para a dramaturgia da Globo, trazendo novas tensões e complexidade à história, especialmente no núcleo investigativo, que promete engajar o público.