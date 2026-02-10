Sentimentos do centésimo capítulo de ‘Três Graças’

A nova farmácia da Fundação Ferette será inaugurada em um evento na Chacrinha, marcando o 100º capítulo da novela “Três Graças”, que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 12. O episódio promete ação, emoções intensas e revelações surpreendentes.

O evento foi idealizado por Xênica, interpretada por Carla Marins, com o intuito de fazer Ferette, vivido por Murilo Benício, acreditar que será um momento de celebração das atividades sociais realizadas na comunidade. Entretanto, o verdadeiro propósito é revelar que o personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, está vivo.

Durante a cerimônia, a personagem Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, reencontra Paulinho, de Romulo Estrela, em um clima que começa a melhorar. Isso ocorre após ela ter pedido desculpas por ter ocultado informações sobre Rogério. Quando o evento inicia, Ferette faz um discurso ao público, apresentando o personagem Leonardo, de Pedro Novaes, como seu sucessor na fundação. Arminda, interpretada por Grazi Massafera, assiste ao discurso com atenção, enquanto Misael, vivido por Belo, está posicionado com uma arma, pronto para executar um plano.

Zenilda, interpretada por Andréia Horta, faz uma aparição inesperada no flat de Rogério. Ao ser informada sobre os acontecimentos envolvendo sua “morte” e o esquema de remédios falsos, a advogada decide se aliar a ele para acabar com o ex-marido e Arminda antes de se dirigirem para o evento.

Após o discurso de Ferette, Xênica passa o microfone para Zenilda, que, para a surpresa geral, chama Rogério ao palco. Sua presença provoca frenesi entre os jornalistas, inclusive Téo Pereira, de Paulo Betti. Enquanto isso, Ferette é tomado por um presságio negativo, sem perceber que um grande perigo está prestes a se desenrolar.

Determinado a acabar com Ferette, Misael atira, mas Consuelo, interpretada por Viviane Araújo, intervenha no momento crítico com a ajuda de Gilmar, de Amaury Lorenzo, evitando uma tragédia. O ambiente se transforma em um caos, enquanto Gerluce, preocupada, busca por Joélly, de Alana Cabral, que está em conversa com Lena, de Bárbara Reis. Joélly decide ir para casa, levando alívio à sua mãe e Lígia, de Dira Paes.

Nos arredores do evento, a confusão persiste. Consuelo tenta ajudar Misael ao retirar a arma dele e entregá-la a Gilmar para esconder. Logo, aparece o delegado Fausto, vivido por Paulo César Grande, junto a outros policiais. Para despistar a situação, Misael dá um beijo em Consuelo, que fica bastante irritada com o ato.

A produção do evento envolveu um extenso trabalho que levou quatro dias de gravação, com a participação de mais de 500 figurantes. Para garantir a qualidade das cenas, uma estrutura robusta foi montada, utilizando cinco câmeras, um número incomum para gravações externas. Equipes de cenografia e produção dedicaram mais de uma semana para preparar o local, que incluiu um palco principal de 5×6 metros, barracas de comida e decoração temática. O diretor-geral, Luís Felipe Sá, explicou que gerenciar a presença de todo o elenco ao mesmo tempo requer um planejamento meticuloso e uma equipe bem afinada.