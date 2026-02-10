Mitos e verdades do coletor urinário feminino: saiba mais

Fevereiro é um mês de festa e celebração, cheio de cor e alegria. Porém, para muitas mulheres, o Carnaval traz alguns desafios, especialmente quando falamos sobre saúde íntima e dignidade. Entre blocos de rua, shows e agito, a questão do conforto e higiene acaba sendo um tema importante.

Quem já passou horas na folia sabe que o acesso a banheiros químicos pode ser complicado. Filas longas, estruturas improvisadas ou banheiros sujos muitas vezes fazem com que as mulheres optem por não urinar, o que não é nada seguro. E é aí que o coletor urinário feminino entra como uma solução prática e higiênica.

A professora de ginecologia Tatiana Chaves, da Afya Brasília, destaca que esse cuidado é super importante em grandes eventos. Afinal, com tanta gente em um espaço reduzido, o contato com ambientes compartilhados é inevitável. “As mulheres, ao evitarem urinar nessas condições, podem acabar segurando a urina, o que aumenta o risco de infecções urinárias”, alerta Tatiana. E vamos combinar que ninguém quer ficar lidando com esse tipo de desconforto no meio da festa, né?

Como funciona o coletor urinário feminino

O coletor urinário é um dispositivo que pode ser usado por mulheres de qualquer idade, desde as mais novinhas até as mais experientes. Ele tem um design anatômico e é bem simples de usar: é só encostar no corpo, posicionar corretamente e fazer xixi. Dessa forma, você conquista mais autonomia e segurança, mesmo quando o acesso a banheiros limpos é complicado.

Tatiana ressalta que o coletor não é só uma questão de praticidade, mas também de dignidade feminina. “A mulher precisa conseguir fazer seu xixi com tranquilidade, sem medo do ambiente e sem comprometer sua saúde. O coletor permite que ela continue aproveitando a festa com mais segurança”. É uma liberdade poderosa!

Tem opções descartáveis, feitas de papel reciclável e que são biodegradáveis, além de versões reutilizáveis, que podem ser lavadas com água e sabonete. Ambas ajudam a diminuir o contato direto com os banheiros públicos, trazendo mais conforto durante a festa.

Mitos e verdades sobre o coletor urinário feminino

Agora, vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre o coletor urinário, com a ajuda da Tatiana.

1. O coletor urinário pode causar infecção

**Mito.** Usado da maneira certa e higienizado como deve, ele na verdade ajuda a reduzir o risco de contaminação.

2. Segurar o xixi durante o Carnaval faz mal

**Verdade.** Esse hábito pode aumentar as chances de infecções urinárias e causar bastante desconforto.

3. O coletor é indicado apenas para festas e Carnaval

**Mito.** Ele vai bem em viagens, trilhas, shows e em qualquer lugar onde os banheiros não são adequados.

4. Mulheres de qualquer idade podem utilizar

**Verdade.** Desde que haja uma orientação correta sobre o uso.

5. O coletor substitui os cuidados básicos de higiene íntima

**Mito.** Ele é um aliado, mas não deve substituir hábitos como a boa hidratação e o acompanhamento médico quando necessário.

Ao final das contas, o Carnaval deve ser um momento de diversão e liberdade. Que essa informação ajude você a aproveitar a folia sem preocupações!