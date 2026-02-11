Evaristo Costa é escalado para apresentar ‘Casa do Patrão’

Após quatro anos longe da TV aberta, Evaristo Costa confirmou seu retorno ao meio televisivo. O jornalista fechou um contrato com a Record para apresentar o reality show “Casa do Patrão”, um projeto criado por J. B. de Oliveira, conhecido como Boninho. A estreia do programa está prevista para o final de abril de 2026.

A negociação foi finalizada em uma conversa entre Evaristo e a emissora na última terça-feira, e aguarda apenas a assinatura do contrato para ser oficializada. Essa nova fase marca o fim de um período de inatividade para Evaristo, que saiu da Globo em 2017, passou dois anos na CNN Brasil e foi desligado do canal em 2021, o que deixou um hiato na sua carreira na televisão.

“Casa do Patrão” trará 18 participantes anônimos que ficarão confinados por 82 dias em uma estrutura dividida em três casas: Patrão, Trabalho e Convivência. Cada participante começará a competição com uma quantia em dinheiro real, que poderá ser aumentada ou diminuída. O vencedor final do reality ganhará um prêmio de R$ 2 milhões.

O programa contará com três provas diferentes todas as semanas. A “Prova do Patrão” escolherá um líder a cada semana, com desafios que exigirão resistência tanto física quanto mental. A “Prova Tô Fora” permitirá que um participante da Casa do Trabalho migre para a Casa do Patrão, e a “Prova Poder do Voto” dará ao vencedor o direito de indicar um concorrente para eliminação.

Boninho tem promovido o reality com frequência, e as inscrições para participar do programa foram abertas durante a final de “A Fazenda 17”. Ele comentou que sua equipe está ocupada selecionando os participantes, e ele mesmo está ativo na busca por novos talentos.

As gravações acontecerão em Itapecerica da Serra, no mesmo espaço usado para “A Fazenda”, com uma estrutura luxuosa e um projeto em 3D. O programa será transmitido diariamente pela Record, e também terá uma versão com câmeras ligadas 24 horas por dia disponível no Disney+, resultado de uma parceria entre a emissora e a plataforma de streaming. A produção do programa está prevista para encerrar em julho de 2026.

Com essa combinação de confinamento, interação digital e a apresentação de um nome reconhecido do jornalismo, “Casa do Patrão” representa uma das apostas principais da Record para os próximos meses.