‘Sem censura’ faz programa especial em homenagem a Daniela Mercury

Nesta sexta-feira, 28 de novembro, a TV Brasil apresenta uma edição especial do programa “Sem Censura” às 16h, em homenagem à cantora Daniela Mercury, reconhecida por sua energia e pela representatividade do Axé Music no Brasil. A apresentadora Cissa Guimarães conduzirá a atração, destacando a importância da artista na cultura musical do país.

No programa, Daniela Mercury compartilhará momentos marcantes de sua vida, desde sua infância na Bahia até sua ascensão ao estrelato. A artista também falará de sua família e do amor, dedicando atenção especial à sua esposa, Malu Verçosa Mercury, que participará do bate-papo.

Entre as atrações da edição, a cantora irá interpretar alguns de seus sucessos, incluindo “O Canto da Cidade”, “Nobre Vagabundo”, “Proibido o Carnaval” e “Axé Salvador”.

O especial contará com a presença de debatedores, incluindo o produtor de conteúdo e jornalista Muka e a jornalista Fabiane Pereira, que participarão da discussão ao longo do programa.

“Sem Censura” vai ao ar ao vivo de segunda a quinta-feira, também às 16h, e nas sextas-feiras, apresenta edições especiais. O programa é transmitido pela TV Brasil, pelo aplicativo TV Brasil Play e no YouTube, e os episódios estão disponíveis como podcast no Spotify. Além disso, existe uma reprise à noite, às 23h30.

O programa, que já está há 40 anos no ar, mantém um quadro de debatedores fixos que se revezam durante a semana, recebendo artistas e profissionais de diversas áreas para discutir temas relevantes à sociedade. O público pode participar enviando mensagens pelo WhatsApp e interagindo nas redes sociais com a hashtag #semcensura40anos. A apresentadora Cissa Guimarães lê e comenta essas mensagens durante o programa.

“Sem Censura” estreou em 1º de julho de 1985 na extinta TVE/RJ, que agora é a TV Brasil, e ao longo dos anos recebeu diferentes apresentadores, incluindo figuras conhecidas como Lúcia Leme e Leda Nagle.