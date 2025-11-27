Pesquisa altera trajetória de ‘Três Graças’ diante da baixa audiência

A novela “Três Graças” da Globo enfrenta uma queda significativa em sua audiência, o que acendeu um sinal de alerta na emissora. De 17 a 22 de novembro, a trama, exibida às nove da noite, alcançou uma média de 22,1 pontos, segundo dados de audiência, perdendo para o “Jornal Nacional”, a novela “Dona de Mim” e telejornais locais, todos com 23 pontos. Essa situação, inédita para uma novela das nove, que historicamente sempre foi a mais assistida, resultou na queda da produção para a quarta posição entre os programas da TV aberta no Brasil.

A mudança de desempenho indica que os telespectadores estão mais dispersos, com outros programas da própria Globo, como a novela das sete e os telejornais, conseguindo capturar melhor a atenção do público. A direção da emissora vê isso não como uma simples flutuação, mas como um sinal de que a narrativa da novela precisa de ajustes urgentes para recuperar audiência.

Em resposta a essa situação, a Globo decidiu acelerar os capítulos da trama, cortando cenas longas e intensificando as tramas paralelas para dar mais ritmo à história. A emissora também está implementando sugestões captadas em pesquisas com o público. Embora as avaliações da novela sejam, em sua maioria, positivas, muitas pessoas expressaram insatisfação com a lentidão de certos acontecimentos, fator que pode ter contribuído para a queda de interesse.

Dentro da trama, a protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, está entre os personagens mais bem avaliados. Os espectadores estão ansiosos para ver a sua vingança contra o vilão Ferette, vivido por Murilo Benício, se desenrolar mais rapidamente. Além disso, o relacionamento dela com o policial Paulinho, interpretado por Rômulo Estrela, também é foco de expectativa, com o público torcendo por uma resolução positiva.

Outro ponto de interesse é a relação de Gerluce com sua filha Joélly, que está grávida. A audiência deseja mais aprofundamento sobre os desafios que mãe e filha enfrentam, especialmente em relação ao futuro da jovem e do bebê. A amiga de Gerluce, Viviane, interpretada por Gabriela Loran, também tem ganhado atenção, com os telespectadores desejando que ela encontre felicidade e estabilidade.

À medida que a trama avança, a vilã Arminda, vivida por Grazi Massafera, foi identificada como uma figura central pela audiência. Os telespectadores querem vê-la em confrontos diretos com seus rivais, buscando cenas que ressaltem sua malícia e caráter forte. Sequências recentes onde Arminda mostrou sua veia mais competitiva foram bem recebidas, levando a decisões de aumentar sua participação em momentos críticos da narrativa.

Além das oscilações de audiência, a repercussão da novela nas redes sociais e a reação da crítica especializada são consideradas pontos positivos. A discussão online sobre os temas da trama, como a vingança e as questões envolvendo remédios falsificados, tem ajudado a manter a produção relevante. Especialistas, por sua vez, elogiaram a qualidade do roteiro e dos personagens, o que justifica a manutenção do investimento na novela.

Atualmente, a emissora mantém sua programação inalterada, com “Três Graças” prevista para continuar até maio de 2026, quando será substituída pela nova novela “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco. A intenção é que as mudanças nas tramas ajudem a elevar a audiência e aproximá-la dos padrões históricos de sucesso do horário nobre antes da estreia da nova produção.