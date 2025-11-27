Repórter do SBT sofre assalto ao vivo durante programa em SP

Na tarde de quinta-feira, 27, a repórter Fabíola Corrêa, do SBT, foi assaltada à mão armada enquanto se preparava para participar ao vivo do programa “Alô Você”, apresentado por Luiz Bacci. O incidente ocorreu por volta das 13h40 no Jardim Ângela, em São Paulo, e envolveu toda a equipe de reportagem.

De acordo com as imagens das câmeras da emissora, um homem, que parecia ser entregador, abordou Fabíola com uma arma. Ele exigiu a senha do celular dela e levou o aparelho, tudo em questão de segundos. A equipe tentou manter a calma durante a situação tensa, que deixou todos em estado de choque.

Pouco tempo após o assalto, uma viatura da polícia chegou ao local e iniciou as investigações. As primeiras informações indicam que o responsável pelo crime já vinha atuando na região desde agosto, utilizando a mesma motocicleta para cometer os roubos. Fabíola comentou que estava posicionada em frente a um bar e uma escola no momento da abordagem, enfatizando que a equipe não cometeu nenhum descuido, mas lamentou a sensação de vulnerabilidade e a crescente violência nas ruas.

Visivelmente abalada, a repórter expressou a necessidade de melhorias nas condições de segurança para profissionais de imprensa que atuam nas ruas. Ela destacou o trauma de ter uma arma apontada para si e para seus colegas de trabalho, alertando para o impacto que isso causa na rotina de cobertura jornalística. O incidente acende a discussão sobre a proteção dos jornalistas, especialmente em áreas de maior risco, e a urgência de políticas eficazes para combater a criminalidade nas grandes cidades.

Fabíola Corrêa tem uma trajetória significativa no jornalismo. Com ampla experiência, ela foi contratada pelo SBT em 2024, passado um período na Record, onde se destacou nacionalmente pelo seu trabalho no programa “Cidade Alerta”. Ela já atuava nos bastidores da emissora desde 2005, sendo editora e produtora, o que lhe conferiu experiência em coberturas policiais e em casos de grande relevância. Sua volta ao SBT a trouxe de volta ao trabalho na linha de frente, realizando reportagens de rua e entradas ao vivo, focando temas como segurança e ocorrências policiais.