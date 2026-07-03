Sabor e som: combata a seletividade infantil na alimentação

A hora das refeições pode ser um verdadeiro desafio para muitos pais, especialmente quando as crianças mostram resistência a experimentar novos sabores. Mas a verdade é que essa aceitação vai além do simples gosto: a aparência, a textura e até os sons que os alimentos fazem ao serem mastigados influenciam bastante as preferências dos pequenos.

Um estudo bacana da Universidade de Oxford mostrou que o som que produzimos ao morder algo afeta nossa percepção de quão fresco e crocante esse alimento parece ser. Ou seja, comer não é só sobre o sabor; é uma experiência que envolve todos os sentidos. E quem já chegou a experimentar um snack crocante sabe bem como isso pode ser satisfatório, certo?

Na rotina das famílias, trazer alimentos com texturas variadas é uma jogada inteligente para aumentar o interesse das crianças na comida. A nutricionista Carolina Donan, da Papapá, ressalta que o aspecto sensorial — como a aparência, a textura e até os sons — impacta muito na experiência alimentar. “Os alimentos crocantes chamam a atenção, misturando estímulos táteis e auditivos que tornam a hora de comer mais divertida”, comenta.

O papel das texturas no desenvolvimento do seu filho

Oferecer uma gama de texturas na alimentação não é só uma forma de lidar com a recusa alimentar; é também uma estratégia recomendada por especialistas em saúde, como o “Guia Alimentar para a População Brasileira”. Essa variação ajuda a desenvolver a musculatura da mastigação das crianças e as prepara para aceitarem novos sabores ao longo da infância. Portanto, sempre que possível, inclua alimentos com diferentes texturas e consistências nas refeições.

Como introduzir alimentos na primeira infância

Se você está nessa fase de introdução alimentar, aqui vão três dicas práticas que podem ajudar.

1. Aposte no fator diversão

Olha, transformar a comida em brincadeira pode fazer toda a diferença! Alimentos cortados em formatos divertidos ou que fazem barulhos interessantes quando mordidos despertam a curiosidade das crianças, tornando o momento de comer menos tenso e mais prazeroso.

2. Priorize listas de ingredientes limpas (clean label)

Na hora de escolher lanchinhos, vale a pena conferir os rótulos. Dê preferência a opções sem açúcar adicionado, corantes ou conservantes artificiais — assim você garante uma introdução alimentar mais segura e saudável.

3. Tenha paciência e constância

A aceitação de novos alimentos pode demorar um pouco, e tudo bem! O importante é expor as crianças frequentemente a diferentes sabores e apresentações, sem pressão. Com o tempo, elas vão se familiarizar e desenvolver uma relação saudável com a comida. Segundo Carolina, criar um ambiente positivo e livre de stress durante as refeições ajuda muito nesse processo.

Experimentar novos ingredientes pode ser um divertido desafio. Com um toque de criatividade e paciência, você pode ajudar seu filho a ter uma alimentação mais variada e saudável!