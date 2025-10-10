Notícias

Casal encontra pedra misteriosa que liga a museu italiano

Casal limpa o quintal e encontra por acaso pedra com escritura misteriosa, FBI é acionado e o artefato coincide com uma peça dada como desaparecida de Museu na Itália
Moradores de Nova Orleans, nos Estados Unidos, encontraram no quintal de casa uma placa de mármore com inscrição misteriosa em latim. (Foto: Sussan Lusnia / Ryan Gray)

Moradores de Nova Orleans fizeram uma descoberta inusitada ao limpar o quintal de casa: uma lápide romana de cerca de 1.900 anos. A peça, feita de mármore e com inscrição em latim, foi identificada como a lápide de Sexto Congênio Vero, datada do século II d.C.. O achado chamou a atenção de especialistas porque coincide com um objeto que estava desaparecido do Museu Arqueológico de Civitavecchia, na Itália, desde a Segunda Guerra Mundial.

Logo depois da descoberta, que aconteceu em março de 2025, arqueólogos das universidades de Tulane e Innsbruck se mobilizaram para confirmar a autenticidade da peça. O FBI também entrou na jogada, através da sua equipe dedicada a crimes de arte, e ficou responsável pelo processo de repatriação. A lápide passou por uma série de análises e checagens, e o caso virou uma verdadeira operação internacional.

Achado doméstico se transforma em questão internacional de patrimônio

A descoberta da lápide aconteceu quando Daniella Santoro e seu marido Aaron Lorenz estavam limpando o quintal. Eles encontraram uma tábua de pedra, e ao perceberem a inscrição, decidiram acionaram o arqueólogo D. Ryan Gray. Com a ajuda de especialistas, o texto foi traduzido e comprovou-se que se referia a um marinheiro romano. Com isso, começaram os esforços para devolver a peça à sua terra natal.

A colaboração não parou por aí. O Preservation Resource Center of New Orleans, por exemplo, ajudou a fazer a conexão entre a pedra e as informações obtidas dos arqueólogos. As investigações levadas a cabo por especialistas confirmaram a origem italiana da peça, que foi oficialmente entregue ao FBI para iniciar a devolução.

História da lápide e suas conexões com a Segunda Guerra Mundial

Civitavecchia, que fica perto de Roma, sofreu bombardeios durante a guerra, e muitos itens do museu local se perderam nessa época. Documentos históricos posteriores revelaram que a lápide de Sexto Congênio Vero estava na lista de peças desaparecidas. Acredita-se que o artefato foi levado da Itália durante os conflitos e acabou nos Estados Unidos ao longo das décadas.

O envolvimento do FBI Art Crime Team garante que a repatriação siga as diretrizes de cooperação internacional para bens culturais. A história dessa lápide, que data do século II, ganha ainda mais relevância com a confirmação de sua origem e a ligação com a história da guerra.

A origem da lápide e a conexão familiar

Em uma reportagem de 10 de outubro de 2025, o jornal The Guardian revelou que a lápide pertencia a Charles Paddock Jr., um soldado que serviu na Itália durante a Segunda Guerra. Sua neta, Erin Scott O’Brien, contou que a lápide ficou exposta na casa de seu avô até 1986 e, depois, passou a ser usada como um ornamento no jardim.

Quando Erin se mudou em 2018, deixou a peça escondida no quintal, sem saber do seu valor histórico. O imóvel foi comprado por Daniella em 2025, o que levou a esse reencontro inusitado com a história. A neta do soldado afirmou que, embora ainda persista a dúvida sobre como a peça foi adquirida nos anos 1940, esse elo familiar ajuda a formalizar o processo de devolução.

Contexto e importância arqueológica da inscrição

A inscrição na lápide é uma estela funerária dedicada a um marinheiro romano que pertencia a um período de importante expansão naval no Mediterrâneo. Especialistas conseguiram vincular a peça ao registro perdido de Civitavecchia, oferecendo informações valiosas sobre rotas, hierarquias e rituais funerários do Império Romano.

Além disso, achados como esse são relevantes para entender a dispersão de acervos durante conflitos. Eles não apenas preenchem lacunas na história, mas também ajudam os museus e governos a aprimorar seus métodos de repatriação.

Essa situação destaca ainda a importância dos moradores que, ao reportar objetos incomuns, colaboram para combater o mercado ilícito de bens culturais.

