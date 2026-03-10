Entretenimento

SBT tem noite complicada com ‘Galvão FC’ e provocações de Neto

Neto apresenta o Apito Final. Foto: Reprodução/Band
Neto, apresentador do programa “Apito Final”, celebrou os resultados de audiência de sua atração, que estaria superando a performance do novo programa “Galvão FC”, exibido no SBT. Durante a sua apresentação, ele ironizou a concorrência ao afirmar que seu programa teve um desempenho melhor na mesma faixa horária. Embora não tenham sido divulgados números oficiais de audiência, Neto fez declarações provocativas, dizendo: “Nós passamos o SBT, vou entregar para você na frente do SBT. Meia-noite, mas nós passamos”.

Entretanto, a situação entre os dois programas é complexa. Ambos os programas têm apresentado índices de audiência modestos, com “Galvão FC” permanecendo abaixo de 2 pontos em grande parte do tempo, enquanto “Apito Final” não chegou a 1 ponto de pico em suas medições. Esses números indicam que a competição entre as duas emissoras reflete, mais do que uma vitória clara de uma sobre a outra, uma limitação no número de telespectadores disponíveis no horário.

Analisando a situação, percebe-se que “Galvão FC”, quando apresentava o programa “Galvão e Amigos”, costumava registrar audiências ainda mais baixas, frequentemente abaixo de 0,6 ponto. O “Apito Final”, que deixou a grade do domingo para competir com Galvão nas segundas-feiras, opera na mesma faixa de audiência que anteriormente era a do programa de Galvão.

Um dos fatores que afeta a audiência de ambos os programas é a escassez de público para sustentar dois debates esportivos semelhantes no mesmo horário. Essa fragmentação dificulta o crescimento dos índices de ambos os programas, transformando a disputa em um cenário de crescimento limitado. Outro problema que as emissoras enfrentam é a falta de acesso a imagens de jogos e competições, o que impede que os programas aprofundem suas análises e tornem as discussões mais dinâmicas. Com essa condição, tanto “Galvão FC” quanto “Apito Final” devem continuar enfrentando desafios para aumentar suas audiências, a menos que haja uma mudança nas estratégias de conteúdo.

