Entretenimento

Paredão do ‘bbb 26’ definido antes da estreia de ‘em família’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto: Montagem/Redes Sociais
Paredão do 'BBB 26' será definido antes da estreia do 'Em Família com Eliana'

A Globo anunciou mudanças na programação de domingo para fortalecer a estreia do novo programa “Em Família com Eliana” e atrair audiência em meio à concorrência. No dia 15 de março, a emissora irá veicular a estreia de Eliana entre duas transmissões ao vivo de “BBB 26” e também dedicará a noite para a exibição do Oscar 2026.

A programação terá início às 13h50, com a apresentação de Tadeu Schmidt, que vai comandar a formação de um novo paredão do reality show. Em seguida, às 14h20, entrará no ar o programa “Em Família com Eliana”, que traz uma proposta variada, misturando música, competição e histórias pessoais em torno da cultura brasileira. Na estreia, Eliana receberá o cantor Belo e o jornalista Pedro Bial, além de fazer uma visita à fazenda do cantor Daniel para uma entrevista.

Mais tarde, às 19h20, o “BBB 26” retornará ao vivo, trazendo os últimos acontecimentos da casa. Essa estratégia visa aumentar a visibilidade do novo programa de Eliana, evitando assim que o público se desvie para outras atrações competidoras, como o “Domingo Legal” do SBT e o game show “Boom!” da Record.

A programação de domingo também foi desenhada como um grande evento. Após a segunda edição do “BBB 26”, que irá ao ar às 20h, o “Fantástico” será exibido. A noite será encerrada com a íntegra do Oscar 2026, que é considerado a principal premiação do cinema mundial, reconhecendo os melhores trabalhos do ano anterior. A cobertura do evento terá a apresentação de Maria Beltrão, com a participação especial de Dira Paes e comentários de Waldemar Dalenogare. A transmissão também contará com tradução simultânea e repórteres cobrindo o tapete vermelho.

Com essa nova configuração, a Globo busca consolidar a estreia de Eliana em um contexto forte, ampliando suas chances de engajamento e retenção do público.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Carol Castro. Foto: Reprodução/Garota do Momento/Globo

Carol Castro comenta falta de indicação por ‘Garota do Momento’

8 horas atrás
Caio Castro estreia no Grid da Globo. Foto: Reprodução

Números consolidados de 06/03/2026 disponíveis para consulta

10 horas atrás
Rainer Cadete e Tatá Werneck. Foto: Divulgação

Tata Werneck e Rainer Cadete voltam em ‘Quem Ama Cuida’

14 horas atrás
Ticiane Pinheiro. Foto: Globo/Estevam Avellar

Ticiane Pinheiro firma contrato com a Globo para reality no Globoplay

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo