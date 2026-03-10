Sedentarismo: descubra como prejudica sua saúde física e mental

Dados do IBGE mostram que a vida sedentária ainda é uma realidade para muitos brasileiros. Quase 47% dos adultos não conseguem cumprir os 150 minutos de atividade física recomendados pela OMS por semana. E, se você acha que a situação melhora entre os jovens, pense de novo: até 84% deles estão inativos. Essa falta de movimento coloca o Brasil entre os países com os maiores índices de sedentarismo na América Latina e no mundo.

Mas o sedentarismo não é só uma questão de “não se exercitar”. Ele afeta nossa saúde de várias formas. A Dra. Alana Rocha Puppim, especialista em endocrinologia, lembra que a falta de atividade pode aumentar o risco de doenças crônicas, afetar nossa saúde mental e fazer com que a qualidade de vida sofra um golpe duro. “Sedentarismo é um dos principais fatores de risco para problemas metabólicos e desequilíbrios hormonais”, explica a Dra. Alana. Ficou curioso? Ela complementa que esses hábitos sedentários ajudam a inflamar o corpo e podem resultar em ganho de peso e resistência à insulina.

Impactos do sedentarismo na saúde

A Dra. Alana nos lembra que fomos feitos para nos mover. Quando deixamos a atividade física de lado, os efeitos negativos vão além do físico e impactam o metabolismo, a regulação hormonal e até a nossa capacidade de pensar e controlar doenças crônicas.

E quando falamos do coração, a história é ainda mais séria. A Dra. Rosangeles Konrad, especialista em cardiologia, afirma que a falta de movimento está ligada a diversas alterações que aumentam o risco de doenças cardíacas. Ou seja, uma rotina ativa é essencial para manter nosso coração saudável.

E não para por aí! O Dr. Raul Oliveira, professor de Fisioterapia, explica que o sedentarismo também afeta a musculatura e a movimentação do corpo. Sem uma rotina ativa, a gente perde força, a flexibilidade diminui e pode surgir dores, principalmente na coluna, quadris e joelhos. Quem já teve um problema nas articulações sabe como isso pode ser um grande incômodo no dia a dia.

Atividade física beneficia a saúde mental

Além dos efeitos físicos, a falta de atividade também mexe com nossa cabeça. O Dr. Rodrigo Schettino, especialista em psiquiatria, salienta que pessoas que se movimentam mais tendem a ter menos ansiedade e depressão. “Quando a gente se exercita, o corpo libera endorfinas, que são responsáveis por melhorar o humor”, conta ele.

E tem mais: em muitos casos, o exercício físico pode ser tão eficaz quanto a psicoterapia para aliviar sintomas de ansiedade e depressão leves a moderados. Vale lembrar que quadros mais graves precisam de tratamento especializado. Mas, mesmo assim, a atividade física pode ser uma parceira valiosa para melhorar a qualidade de vida.

Motivos para não ser sedentário

Veja alguns motivos que os especialistas sugerem para deixar o sedentarismo de lado:

Menos risco de doenças crônicas: Exercitar-se regularmente diminui as chances de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Melhora da saúde metabólica: Ajuda a controlar o peso e equilibra hormônios e insulina. Fortalecimento muscular: Reduz dores, melhora a postura e o funcionamento do corpo. Saúde mental em alta: Diminui sintomas de ansiedade e depressão, além de melhorar o sono. Mais longevidade e qualidade de vida: Pessoas ativas tendem a viver mais e com mais autonomia.

Consulte um médico antes de iniciar a prática

O Dr. Raul Oliveira destaca que manter-se ativo é uma das melhores formas de cuidar da saúde ao longo do tempo. Fortalecer os músculos e as articulações pode fazer uma enorme diferença na nossa qualidade de vida.

Porém, a Dra. Rosangeles Konrad aconselha: antes de voltar a se exercitar, busque orientação. Essa avaliação médica não é apenas para “liberar” os treinos, mas para identificar possíveis riscos e indicar quais atividades são mais adequadas, sempre levando em conta a intensidade. Isso é ainda mais importante para quem tem histórico de doenças cardíacas na família ou já apresentou certos sintomas, como dor no peito ou falta de ar.

Saber como cuidar do seu corpo é fundamental, e entender a importância da atividade física pode ser o primeiro passo rumo a uma vida mais saudável.