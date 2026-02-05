SBT supera Record no horário matinal após oito meses

Na manhã de quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, o SBT alcançou um marco significativo na audiência de seus programas matinais em São Paulo. Após oito meses, a emissora recuperou a vice-liderança, superando a Record e a Band, com o desempenho dos programas jornalísticos “SBT Manhã” e “Primeiro Impacto”.

O programa “Primeiro Impacto”, apresentado por Marcão do Povo, foi uma das principais atrações do dia. Ele registrou uma média de 3 pontos e atingiu picos de 4 pontos. Durante o confronto direto com as atrações de variedades de seus concorrentes, o programa teve um desempenho notável, alcançando 3,3 pontos entre 09h29 e 10h54, enquanto as concorrentes ficaram em apenas 2,9 pontos nesse mesmo período.

Antes disso, o “SBT Manhã”, exibido das 06h00 às 08h30, também se destacou. O telejornal garantiu a vice-liderança com uma média de 2,3 pontos e 11,5% de share. A boa performance da grade jornalística matinal permitiu que o SBT se estabelecesse à frente de sua principal concorrente, que marcou 2,1 pontos no horário.

Os dados gerais da audiência mostram que, entre 6h e 12h, o SBT teve uma média de 2,7 pontos, com 11,2% dos televisores sintonizados na capital paulista. Esse resultado reflete uma recuperação estratégica significativa da emissora durante a manhã, um momento crucial para capturar a atenção do público e fidelizá-lo para a programação ao longo do dia.