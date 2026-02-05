Globo investe em estúdios tecnológicos e documentário investigativo

Canal de notícias da Globo prepara inovadoras mudanças para 2026

Em um evento realizado em São Paulo, a emissora Globo apresentou planos para uma nova fase de seu jornalismo, que incluem a inauguração de novos estúdios e a incorporação de tecnologias modernas. A coletiva de imprensa, conduzida pela jornalista Renata Lo Prete, destacou uma série de inovações programáticas que prometem impactar a forma como as informações são apresentadas ao público.

Novidades para o “Globo Repórter”

Uma das principais alterações será a estreia de William Bonner e Sandra Annenberg como apresentadores do “Globo Repórter” a partir de 20 de março. Os dois são figuras conhecidas da televisão brasileira e já trabalharam juntos em outras produções, como o “Jornal da Globo” e o “Fantástico”. O novo formato permitirá um foco maior em reportagens detalhadas, com Bonner expressando sua satisfação em ter liberdade para sugerir pautas, ao contrário do ritmo acelerado das notícias diárias.

Sandra Annenberg também ressaltou a facilidade da parceria, enfatizando a amizade que sustenta seu trabalho ao lado de Bonner. A expectativa é que esta nova fase traga uma abordagem mais aprofundada aos assuntos abordados.

Mudanças no “Fantástico”

O “Fantástico” também passará por reformulações significativas. A apresentadora Poliana Abritta inicia em março as gravações de um novo quadro chamado “Mulheres Fantásticas”. Outro destaque será “Delivery com Maju”, apresentado por Maju Coutinho, onde entregadores compartilharão suas histórias de vida. O jornalista Caco Barcellos terá um reality show e o influenciador Felca será responsável por um quadro especial.

Investimentos em documentários e tecnologia

A Globo também está investindo na produção de conteúdo investigativo. O documentário “Anatomia do Post” abordará temas relacionados ao vício em redes sociais e dispositivos móveis, destacando os impactos na vida cotidiana. Fátima Baptista, gerente de Inovação, informou que o conteúdo entrevistará famílias, educadores e profissionais do setor para discutir os riscos associados ao uso excessivo das redes.

Além disso, o “Bom Dia Brasil” receberá um novo cenário que permitirá aos telespectadores visualizar a redação ao fundo. A âncora Ana Paula Araújo anunciou que o programa incorporará recursos de realidade aumentada e inteligência artificial para enriquecer as informações apresentadas.

GloboNews e a nova sede

A GloboNews, canal de notícias da emissora, também se prepara para uma grande mudança em celebração aos seus 30 anos, que serão comemorados em outubro. Em agosto, a emissora irá inaugurar dois novos estúdios, um dos quais estará localizado na antiga redação do “Jornal Nacional”. Este estúdio será utilizado para noticiários de relevância nacional, enquanto o outro terá um formato de arena, ideal para programas interativos e especiais, especialmente durante as coberturas eleitorais.

As apresentadoras Andréia Sadi e Julia Duailibi destacaram como a nova estrutura facilitará a colaboração entre as equipes de produção e edição, melhorando a fluidez das informações.

No evento, também foram discutidas as coberturas das próximas eleições e os 20 anos do portal g1, ressaltando um compromisso renovado com a informação de qualidade em diversas plataformas, incluindo televisão e streaming. Esta série de mudanças representa uma nova era para o jornalismo da emissora, que visa se adaptar às demandas contemporâneas e fortalecer seu papel informativo.