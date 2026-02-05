A queda de Samira e seu trágico destino

A novela Três Graças está vivendo momentos de intensa tensão, especialmente depois da trágica morte de Jorginho, interpretado por Juliano Cazarré. O personagem enfrentou uma situação desesperadora ao tentar proteger sua família de uma organização criminosa envolvida no tráfico de bebês. A situação se agravou quando Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, descobriu que Joélly, interpretada por Alana Cabral, estava em trabalho de parto e foi encaminhada para uma clínica clandestina ligada ao tráfico infantil.

Diante da gravidade da situação, Raul, interpretado por Paulo Mendes, decidiu revelar a verdade sobre o esquema a Jorginho, que rapidamente partiu para tentar salvar sua neta. Ao chegar na clínica, ele confrontou os criminosos, mas a situação culminou tragicamente com a sua morte a mãos dos capangas da traficante. Com Jorginho fora de cena, a recém-nascida foi levada por Lena, interpretada por Barbara Reis, e Herculan, interpretado por Leandro Lima, que se apressaram a deixar o país, visando evitar que a criança fosse encontrada pelas autoridades ou pela família biológica.

O desfecho trágico de Jorginho inicia uma nova fase para a investigação da rede criminosa. Paulinho, interpretado por Romulo Estrela, encontra um cartão da clínica no bolso da vítima, o que se torna uma pista crucial para as investigações. Simultaneamente, a chefe do esquema revela ser a mãe biológica de Raul, uma tentativa de usar esse laço para silenciá-lo e evitar que ele denuncie a organização. Essa nova revelação provoca choque e indignação entre os familiares envolvidos.

Fora das telinhas, Fernanda Vasconcellos expressou sua satisfação pelo retorno à atuação em um papel de dramática intensidade e criticamente aplaudido, destacando seu respeito pelo trabalho do autor Aguinaldo Silva e do diretor Luiz Henrique Rios. Ela descreveu sua participação nessa produção como uma experiência mágica, marcando um recomeço em sua carreira na televisão.

De acordo com a sinopse da novela, a chef da Fundação Ferretti, que está no centro do tráfico de bebês, enfrentará um destino terrível. O roteiro, entregue à emissora em junho do ano anterior às gravações, promete um desfecho cruel para a personagem, reforçando a tensão que permeia a trama.

Sob a direção artística de Luiz Henrique Rios e com a produção comandada por Gustavo Rebelo e Silvana Feu, Três Graças segue como uma das principais atrações do horário nobre até maio de 2026. O roteiro inclui contribuições de Virgílio Silva e Zé Dassilva e prepara o público para a estreia da próxima novela, Quem Ama, Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que já está em fase de preparação para sua exibição futura.

Ficha Técnica: