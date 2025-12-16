SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por ‘Natal da Boiadeira’

O SBT vai exibir nesta terça-feira, dia 16, às 23h, logo após o ‘Programa do Ratinho’, o especial intitulado “Natal da Boiadeira”. Essa apresentação marca a estreia da cantora Ana Castela em programas de Natal e é uma das grandes apostas da emissora para as festividades de final de ano.

Gravado nos estúdios do canal, o especial reúne elementos de música, família e participações de artistas convidados. No palco, Ana se apresenta ao lado de sua mãe, Michele Castela, e recebe convidados como Zé Felipe, além de outros artistas associados ao AgroPlay, escritório que cuida de sua carreira.

O repertório do programa é variado e inclui canções religiosas e clássicos da música sertaneja. Ana Castela se apresenta com artistas como Léo & Raphael, Duda Bertelli, CountryBeat, Jads & Jadson, Júlia & Rafaela, Julya & Maryana, Francisco e Turma da Boiadeirinha, trazendo de volta sucessos que fazem parte de sua trajetória.

Em sua fala, a cantora expressou sua emoção: “Esse especial foi tão lindo. Poder viver isso no Natal, ao lado da minha família e de artistas que admiro, foi emocionante. Espero que as famílias assistam e aproveitem juntas, trazendo amor e reflexões que são o verdadeiro espírito do Natal.”

Durante o especial, Ana também cantará sucessos que se tornaram populares em todo o país, como “Minha Herança”, “Nosso Quadro”, “Meninas da Pecuária” e “Pipoco”. O programa ainda conta com faixas do álbum “Let’s Go Rodeo”, que foi indicado ao Latin Grammy, incluindo músicas como “As Cowgirl” e “Olha Onde Eu Tô”.

A apresentação é de Silvia Abravanel, que estará acompanhada de Odorico, um amigo próximo de Ana Castela. A temática do programa centra-se na celebração e na conexão com o público. Influenciadores do AgroPlay Squad também registraram momentos dos bastidores e a preparação da atração.

Com direção de Michael Ukstin e apoio do AgroPlay e do Grupo Caldi, “Natal da Boiadeira” representa um novo passo na carreira de Ana Castela, consolidando sua presença no cenário da música sertaneja, em um especial que promete muitas emoções e encontros especiais.

### Cancelamento de “Natal é Amor”

Em contrapartida, o SBT anunciou o cancelamento do especial “Natal é Amor” de Zezé Di Camargo, que estava agendado para quarta-feira, dia 17, também às 23h. Esta decisão ocorreu após a direção da emissora realizar uma análise interna.

O cancelamento foi influenciado por declarações feitas por Zezé Di Camargo nas redes sociais na madrugada de segunda-feira, dia 15. O cantor fez críticas à participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal SBT News e se manifestou contra as filhas de Silvio Santos, afirmando que elas “não respeitam” o legado do pai ao receberem políticos de esquerda.

Durante seu desabafo, Zezé pediu que o SBT não exibisse seu especial de fim de ano, argumentando que a emissora estaria se “prostituindo”. Essa declaração foi crucial para a decisão final do canal.

O SBT comunicou que, após essa análise, optou por não transmitir o especial. Até o momento, a emissora não divulgou qual programa ocupará o espaço que seria destinado a “Natal é Amor”.