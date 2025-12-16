Audiência de ‘Rainha da Sucata’ força Globo a antecipar troca

A reprise da novela “Rainha da Sucata”, exibida para celebrar os 60 anos da TV Globo, enfrenta dificuldades em atrair audiência desde sua estreia, no dia 3 de novembro. A trama, que conta com a atuação de Regina Duarte, Tony Ramos e Glória Menezes, foi parte de um pacote que também trouxe de volta “Tieta” e “A Viagem”. No entanto, “Rainha da Sucata” não conseguiu alcançar o sucesso esperado na faixa do programa “Vale a Pena Ver de Novo”. Até o momento, a novela registra uma média de 13,3 pontos, apenas superando “Paraíso Tropical” (2007), que teve 13,1 pontos, e ficando atrás das demais reprises.

Diante dessa situação, a direção da emissora decidiu alterar a forma como a novela é exibida. Para tentar aumentar o ritmo da trama, os capítulos estão sendo condensados, e em alguns dias, até três episódios foram agrupados em uma única exibição. Essa estratégia visa acelerar a história e pode resultar em um fim antecipado para a reprise, abrindo espaço para a chegada de uma nova novela às 17h. Originalmente, a intenção era manter “Rainha da Sucata” até maio, mas com as mudanças, a presença do folhetim no horário pode ser encurtada.

Essa performance abaixo do esperado gera preocupação dentro da Globo, uma vez que o “Vale a Pena Ver de Novo” é um horário importante que conecta a programação do dia com a da noite. A escolha da novela neste espaço é crucial; um título que não ressoe com o público pode impactar negativamente a audiência das novelas seguintes, incluindo a tão aguardada novela das seis.

Recentemente, “Êta Mundo Melhor!” também viu uma queda de audiência após o término de “A Viagem”, e agora a equipe da Globo busca uma nova opção que não prejudique a continuidade das próximas produções.

Possibilidades para a substituição já foram consideradas. Por exemplo, “Salve Jorge” (2012), de Glória Perez, foi descartada pois já está disponível no Globoplay. Por outro lado, “Avenida Brasil” (2012), de João Emanuel Carneiro, terá uma continuidade prevista para 2027.

Com o final das comemorações dos 60 anos, é provável que a emissora opte por novelas mais recentes em sua programação. Títulos como “América” (2005), “Amor à Vida” (2013), “O Outro Lado do Paraíso” (2017) e “A Dona do Pedaço” (2019) estão sendo frequentemente considerados como novas opções para o horário.