SBT revela novidades na programação com ‘Love Taste’ e ‘Verão Maior’

O SBT anuncia mudanças na sua programação noturna a partir da primeira semana de janeiro, incluindo estreias de novos formatos que prometem atrair a atenção dos telespectadores.

Uma das principais novidades é a volta do programa Arena SBT, que será exibido nas segundas-feiras, começando às 23h15. O programa se destaca como uma importante atração esportiva do canal nesse horário.

Às quartas-feiras, o SBT lança o reality show Love Taste – Receita para o Amor, que estreia no dia 7 de janeiro, às 23h. Esse novo formato combina lifestyle, namoro e gastronomia, mostrando como a culinária pode criar conexões afetivas. Os participantes enfrentarão desafios que misturam tarefas saborosas e emocionais, promovendo o desenvolvimento de laços entre eles através da cozinha.

O reality é uma criação de Larissa Ribeiro, do Pará, e tem direção de Eugênia Ruggeri, que já trabalhou em programas como Casamento às Cegas Brasil e The Taste Brasil. Milene Uehara e o chef Carlos Bertolazzi serão os apresentadores, trazendo uma combinação de espontaneidade e experiência gastronômica. A dupla conduzirá os participantes em uma jornada que explora a criação de relacionamentos por meio das receitas.

Além disso, Love Taste – Receita para o Amor marca uma nova parceria entre o SBT e a NBCUniversal, que cuidará da distribuição do reality pela NBCUniversal Global TV Distribution. O SBT participou ativamente do desenvolvimento do formato, ajudando na definição da sua identidade artística, o que torna a estreia ainda mais especial para a emissora.

Outra novidade na programação é o Verão Maior, que será exibido nas sextas-feiras entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro, às 22h. Esse projeto trará shows ao vivo de artistas consagrados da música brasileira, como Alok, que se apresenta no dia 9 de janeiro, seguido por Belo, Raça Negra, Ana Castela e Fernandinho em datas subsequentes. Essa iniciativa visa valorizar eventos sazonais e oferecer aos telespectadores conteúdos exclusivos e animados durante o verão.

Essas mudanças na programação refletem o compromisso do SBT em diversificar as opções de entretenimento disponíveis para o público, investindo em formatos inovadores e parcerias que buscam trazer mais variedade e dinamismo às noites da emissora.