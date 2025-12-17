Números consolidados de 16 de dezembro de 2025

Na última terça-feira, 16 de dezembro de 2025, a televisão brasileira apresentou resultados variados em suas audiências. Perto do fim do ano, alguns programas da Globo enfrentaram recordes negativos. Especialmente os matinais, como "Encontro com Patrícia Poeta" e "Mais Você", mostraram desempenho abaixo do esperado, assim como as reprises das novelas "Terra Nostra" e "Rainha da Sucata".

Apesar disso, o "Jornal Nacional" manteve-se como um dos programas mais assistidos da TV aberta, alcançando 22,8 pontos de audiência. No entanto, essa marca não é suficiente para mostrar um cenário animador, considerando que a emissora vinha de resultados mais consistentes anteriormente.

Em um cenário mais competitivo, a atração "A Fazenda 17", que apresentou uma eliminação dupla e a definição dos finalistas, conseguiu liderança por 23 minutos. Para se ter uma ideia do contexto, esse reality show está se destacando em meio a uma programação repleta de desafios para a concorrência.

O "SBT Brasil", por outro lado, teve um desempenho abaixo do desejado, sendo superado pelo "Jornal da Band" e permanecendo na quarta posição. Isso demonstra um desequilíbrio nas preferências do público na capital paulista.

Confira abaixo os números de audiência registrados para alguns dos principais programas de TV na terça-feira:

Globo : "Hora 1": 3,4 "Bom Dia SP": 7,0 "Bom Dia Brasil": 7,0 "Encontro com Patrícia Poeta": 5,0 "Mais Você": 5,6 "SP1": 8,6 "Globo Esporte": 8,8 "Jornal Hoje": 8,5 "Edição Especial: Terra Nostra": 8,7 "SP2": 20,2 "Dona de Mim": 21,7 "Jornal Nacional": 22,8 "Três Graças": 21,5

Record : "Balanço Geral Manhã": 2,2 "Hoje em Dia": 2,9 "Cidade Alerta": 5,9 "Jornal da Record": 5,8 "A Fazenda 17": 7,0

SBT : "SBT Manhã": 1,9 "Primeiro Impacto": 2,0 "Programa do Ratinho": 4,1 "SBT Brasil": 3,3

Band : "Jogo Aberto": 1,3 "Brasil Urgente": 2,5 "Jornal da Band": 3,4

Os números apresentados são medidos na Grande São Paulo, e cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Esses dados são essenciais para as emissoras e anunciante, pois ajudam a entender as preferências do público e moldar a programação futura.