SBT reúne Polegar, Dominó e Twister em programa especial

Neste sábado, 11 de abril, o SBT apresenta uma edição especial do programa “Viva a Noite”, comandado por Luis Ricardo. A atração promete resgatar a nostalgia com encontros musicais e competições que reúnem artistas de várias gerações, trazendo de volta lembranças marcantes das décadas de 1980 e 1990.

Um dos destaques da noite é a reunião do Grupo Bombom, que se apresenta pela primeira vez em quase três décadas. Os integrantes Marcelo, Sandro Haick, Paulo e Dino vão reencontrar o público com a performance da conhecida canção “Vamos a La Playa”. Além disso, o grupo Polegar reviverá seus grandes sucessos como “Sou Como Sou” e “Dá Pra Mim”.

Outra atração que promete emocionar os fãs é a presença de Rodrigo Phavanello, da banda Dominó, que retorna aos palcos após 26 anos. Ele se junta a Heber, Rodriguinho e Cristiano para apresentar “Baila, Baila Comigo”. O grupo Twister também marca presença, homenageando as boy bands com a música “40 Graus”.

Durante a edição, os participantes serão divididos em duas equipes para uma competição animada. De um lado, a equipe masculina com Rafael Ilha, Alex Gil, Alan Frank e Ricardo Costa; do outro, a equipe feminina composta por Adriana Bombom, Adriana Colin, Andrea Sorvetão e Narjara Turetta. As dinâmicas incluem provas tradicionais do programa, como a “Prova da Bexiga” e o quadro “Que vídeo é esse?”, adaptado com cenas de filmes, além da brincadeira “Bexigas no teto”. Essas atividades irão exigir habilidade, memória e improviso dos competidores, mantendo o tom divertido da atração.

Outro momento importante da edição será o concurso “Boy Band Cover”, que homenageará grupos que marcaram época. Os participantes farão performances inspiradas em ícones como New Kids on the Block, Menudo e Locomía. Os vencedores do concurso ganharão um prêmio em dinheiro e um final de semana com tudo pago no Hotel Jequitimar.

Com esta variedade de atrações, o SBT busca tornar o “Viva a Noite” um espaço de entretenimento que conecta diferentes gerações por meio de música e diversão.

O programa irá ao ar às 22h30 deste sábado, prometendo uma noite cheia de nostalgia e emoção para o público.