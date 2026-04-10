Saúde

Descubra como o ovo fortalece a saúde no outono

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Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono

Uma alimentação equilibrada é fundamental para o bem-estar em qualquer época do ano. Quando as temperaturas caem, a preocupação com gripes e resfriados aumenta, e é aí que o ovo pode ser um grande aliado. Esse alimento, tão simples e acessível, é uma verdadeira potência de nutrientes que ajuda a fortalecer o organismo durante a temporada de doenças, como rinites e sinusites.

Para a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, o ovo é um verdadeiro tesouro nutricional. “Ele contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, especialmente em períodos em que estamos mais suscetíveis a infecções”, explica ela. Com uma combinação incrível de vitaminas, proteínas, minerais e antioxidantes, o ovo torna-se um verdadeiro escudo para a saúde.

Falando em consumo, a popularidade dos ovos só cresce no Brasil. Aliás, a previsão é de que em 2026 cada pessoa consuma mais de 300 unidades por ano. Isso mostra como o ovo está se tornando um ingrediente cada vez mais querido nas mesas brasileiras. E, convenhamos, com tanta versatilidade, fica difícil resistir!

Consumo em alta e presença cada vez maior na rotina

Cada vez mais, o ovo aparece como uma opção prática e nutritiva nas refeições do dia a dia. É ideal para o café da manhã, um lanche rápido, e até para o jantar. Quem já teve que fazer uma refeição em cima da hora sabe como um ovo mexido pode salvar o dia! E o melhor: a forma como ele é preparado pode variar muito — de recetas simples a pratos mais elaborados.

Ovo pode contribuir para o equilíbrio do organismo

Com a mudança de estação, o corpo demanda mais cuidado. Aqui, o ovo se destaca novamente. Ele reúne nutrientes que ajudam a manter tudo em equilíbrio:

  1. Proteínas: essenciais para a formação de anticorpos.
  2. Vitamina D: regula o sistema imunológico, ajudando na proteção contra infecções.
  3. Vitamina A: importante para combater infecções.
  4. Colina: colabora com o funcionamento celular.
  5. Antioxidantes: ajudam a reduzir inflamações.

Manter uma alimentação balanceada durante o outono com certeza ajuda o corpo a se defender melhor, não só contra gripes, mas também nas crises alérgicas que muitos enfrentam.

Formas de consumir o ovo no outono

Quando o frio começa a bater à porta, as refeições quentes ganham destaque. E o ovo é o ingrediente perfeito para trazer conforto às refeições. Aqui vão algumas ideias que vão aquecer seu coração e o estômago:

  • Legumes com ovo pochê: leve, nutritivo e super reconfortante. Um prato que não decepciona!
  • Omelete de forno com vegetais: uma ótima maneira de incluir mais verduras na sua rotina, e você ainda pode variar os ingredientes.
  • Ovo mexido cremoso com cogumelos: rápido, fácil e delicioso. Ideal para encerrar o dia com um prato quentinho.
  • Sopa de lentilha com ovo cozido: nutritiva e perfeita para aquecer nas noites frias.
  • Ovos no molho de tomate quente (shakshuka): quem não ama um molho bem temperado com ovos? É puro sabor!

Como a Lúcia comenta, a grande versatilidade do ovo é o que o torna tão especial. Ele pode ser incluído em pratos doces e salgados, sempre oferecendo muito valor nutricional.

Um alimento para todas as fases da vida

Outro ponto maravilhoso é que o ovo é um alimento que pode ser consumido em qualquer idade. Desde o crescimento das crianças até a manutenção da massa muscular em idosos, ele seja sempre um ótimo aliado. E para os esportistas, não há dúvida: é uma fonte prática de proteína que ajuda na recuperação.

Assim, o ovo se mostra como um grande aliado para manter o bem-estar ao longo do outono. Com facilidade de preparo e uma contribuição significativa para a saúde, ele se encaixa perfeitamente na rotina de quem deseja cuidar bem de si.

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