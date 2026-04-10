Globo reformula reality musical e planeja lançar novo grupo

O reality musical da Globo, agora chamado “Estrelas da Casa”, passou por uma reformulação significativa para sua terceira temporada. A grande novidade é a mudança de foco das trajetórias individuais para a formação de grupos musicais ao longo da competição.

Apresentado por Ana Clara, o programa pretende reunir cantores com diferentes estilos, oferecendo ao público a oportunidade de acompanhar desde a convivência inicial até o desenvolvimento e o lançamento dos grupos formados. Essa abordagem busca não apenas destacar os talentos individuais, mas também explorar a química entre as vozes e os repertórios dos participantes.

As inscrições para o programa já estão abertas no Portal de Entretenimento da Globo, o Gshow. Os interessados em participar devem se inscrever individualmente, mesmo que o objetivo final seja a formação de grupos ao longo da temporada.

Essa mudança marca a segunda grande reformulação do reality. No ano passado, a estrutura do programa já havia sido ajustada, reduzindo o tempo de exibição e incluindo o cantor Michel Teló como mentor. Essas adaptações visam aprimorar a atração após a estreia da primeira fase do projeto.

“Estrelas da Casa” foi criado para revelar novos talentos da música brasileira e aproximá-los do público. Com a nova proposta, a atração se torna ainda mais interessante ao enfatizar a colaboração e interação entre os competidores.

O programa será exibido de segunda a sábado após a novela das nove e também aos domingos, logo após o “Fantástico”, garantindo uma boa visibilidade na grade da emissora.

A produção é coordenada por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Aída Silva e Carlo Milani. A equipe conta com profissionais com vasta experiência em programas como “Big Brother Brasil” e “The Masked Singer Brasil”.

Com essas mudanças, a Globo busca revitalizar o apelo do reality, promovendo mais conflitos e identificações coletivas, além de aumentar o alcance da atração no cenário do entretenimento musical.