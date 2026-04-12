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SBT responde com ‘Banheira’, mas Globo lidera aos domingos

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Quadro da Banheira no Domingo Legal. Foto: Reprodução/SBT
SBT reage com a 'Banheira', mas Globo vence a disputa dominical

No último domingo (12), o programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, trouxe de volta o famoso quadro da “Banheira” como estratégia para aumentar a audiência. Essa ação resultou em uma melhora nos números do SBT, mas a emissora ainda ficou em segundo lugar, sem conseguir ultrapassar a concorrente Globo.

Durante a exibição, o programa “Em Família com Eliana”, transmitido pela Globo, manteve a liderança com uma média de 9 pontos. Enquanto isso, “Domingo Legal” alcançou uma média de 7 pontos, confirmando a vice-liderança, porém não chegou a ameaçar a liderança durante toda a transmissão.

A Record, com o game show “Boom!”, ficou na terceira posição, registrando apenas 4 pontos de média.

Os números de audiência divulgados são preliminares e podem apresentar variações, com os dados finais sendo confirmados na tarde desta segunda-feira (13).

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