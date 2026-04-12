Globo não contatou Karol Lannes para nova fase de ‘Avenida Brasil’

A continuação da famosa novela “Avenida Brasil” está em andamento, mas uma das atrizes mais conhecidas do elenco original ainda não foi contatada oficialmente pela emissora. Karol Lannes, que interpretou Ágata na versão de 2012, revelou que está disposta a voltar ao papel, mas, até o momento, não recebeu nenhum retorno formal da Globo.

Karol, que atualmente tem 25 anos, comentou que já discutiu a possibilidade de retornar ao personagem com sua agente. Apesar da repercussão positiva nas redes sociais, ela não sabe quais planos a emissora tem para Ágata na nova fase da história. A atriz observou que, em continuações, é comum que ocorra troca de elenco, especialmente quando os personagens eram crianças na versão anterior, o que deixa a dúvida no ar sobre o futuro da personagem.

Mesmo sem confirmação, Karol demonstrou entusiasmo sobre o projeto e expressou curiosidade em saber como será desenvolvido o papel de Ágata, que teve uma trajetória marcada por desafios, mas que ela espera que ofereça espaço para uma redenção significativa na nova narrativa.

Enquanto isso, a Globo está em negociações com diversos artistas relacionados ao elenco original. Entre os nomes mencionados estão Débora Falabella, Adriana Esteves, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Heloísa Périssé, Murilo Benício e Juliano Cazarré. Esses atores trazem à trama uma forte conexão emocional com o público que acompanhou a novela anteriormente.

A nova fase da novela deve explorar a complexidade da personagem Carminha, trazendo à tona suas verdadeiras intenções. O autor João Emanuel Carneiro promete elaborar sobre o arrependimento da personagem, questionando se é genuíno ou apenas uma fachada para uma nova vingança. Essa dualidade moral será um dos principais focos dramáticos.

Para dirigir a nova produção, a Globo recontratou Ricardo Waddington, o que indica a importância e a estratégia que a emissora está adotando para fazer desta continuação um sucesso. A expectativa é que a nova temporada estreie em janeiro de 2027, substituindo “Quem Ama Cuida”. A emissora busca equilibrar a nostalgia do original com uma renovação no elenco e manter o suspense sobre a direção da nova história.