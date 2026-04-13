Anderson Di Rizzi estreia na Record com obra bíblica

A Record está em fase de produção da série “A Ira do Herdeiro”, que irá retratar a vida de Manassés, o 14º rei de Judá, conhecido por ter um dos reinados mais longos e controversos da história de Israel.

A série contará com um elenco de peso, incluindo Anderson Di Rizzi, que fará sua primeira participação em uma obra bíblica pela emissora. Após interpretar Zé dos Porcos em “Êta Mundo Melhor!”, Di Rizzi foi escalado para o papel de Assur-Nãsir, um personagem importante na narrativa.

Outro nome confirmado é Rafa Sieg, que interpretará Ezequias, pai de Manassés. Rafa foi convidado pelo diretor Carlos Manga Jr., com quem já trabalhou em produções anteriores, como “Desalma” e “Se Eu Fechar os Olhos Agora”. O elenco ainda inclui os talentos de Laura Dutra e Heloísa Honein.

A série será composta por 20 episódios, com gravações iniciando em maio. A maior parte do roteiro será filmada em estúdios e em cidades cenográficas que irão representar locais históricos como Babilônia, Jerusalém e áreas da Síria. Parte das cenas também será capturada no Sul do Brasil, aproveitando cenários necessários para a narrativa.

Cristiane Cardoso será a responsável pela direção geral da obra, que vai ampliar sua trajetória na produção de conteúdos bíblicos. Ela já trabalhou em títulos como “Paulo, o Apóstolo”, “A Vida de Jó” e “O Senhor e a Serva”, consolidando sua experiência nesse gênero.

Além de sua exibição na Record, “A Ira do Herdeiro” contará com parcerias para transmissão no Disney+ e no Univer Vídeo, plataformas que têm se destacado por oferecer conteúdos que atendem ao público com interesses espirituais e culturais.