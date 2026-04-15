Saúde

Hipermobilidade articular: saiba quando a flexibilidade traz riscos

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Ser flexível pode ser uma vantagem em muitas situações, como no esporte ou na dança. Mas você sabia que, para algumas pessoas, essa flexibilidade pode vir acompanhada de problemas? É isso que acontece com a síndrome do espectro da hipermobilidade. Estima-se que cerca de 10% dos adultos e até 34% das crianças e adolescentes tenham essa condição, muito mais comum do que a gente imagina.

A hipermobilidade articular está ligada à fragilidade do colágeno, uma proteína que faz parte de muitos tecidos do nosso corpo, dando sustentação e resistência. Quando falamos em hipermobilidade, esse colágeno fica “frouxo”, o que pode afetar a estrutura dos tecidos, deixando as articulações mais instáveis.

Sintomas e consequências da hipermobilidade articular

Nem todo mundo que é hipermóvel sente dor ou qualquer sintoma. Pra alguns, essa flexibilidade a mais é apenas uma peculiaridade. Mas em outros casos, pode ser um verdadeiro desafio, causando dores crônicas, instabilidade nas articulações e aumentando o risco de lesões, como entorses e luxações.

Além disso, com o tempo, pode ocorrer osteoartrite precoce, perda de massa muscular e até alterações no sistema nervoso, levando a sintomas como tonturas e desmaios. Nos casos mais severos, a hipermobilidade pode estar relacionada a síndromes genéticas raras, como a de Ehlers-Danlos e a síndrome de Marfan.

Diagnóstico da hipermobilidade articular

O diagnóstico geralmente começa com uma boa conversa. O médico faz perguntas sobre os sintomas e realiza um exame físico. Queixar-se de dores constantes desde a infância ou de lesões frequentes pode levantar a suspeita de hipermobilidade.

Um dos métodos utilizados é o escore de Beighton, que verifica como suas articulações se comportam em situações de hiperextensão. Às vezes, exames adicionais como a densitometria óssea podem ser necessários para entender melhor a situação e possíveis complicações.

É importante lembrar que a hipermobilidade não afeta apenas as articulações. Muitas pessoas relatam fadiga intensa, dores no corpo, e até problemas de arritmia e digestão. Esses sintomas podem interferir na rotina diária, seja na escola ou no trabalho. Por isso, identificar esses sinais rapidamente é fundamental para manter a qualidade de vida.

Tratamento e cuidados no dia a dia

Embora não exista uma cura definitiva, existem maneiras de lidar com os sintomas. A prática regular de exercícios físicos, especialmente os de fortalecimento, é uma das melhores formas de ajudar. E nada de fazer isso sem supervisão, hein? A orientação de um profissional é sempre essencial.

Outras dicas importantes incluem manter-se bem hidratado, aumentar a ingestão de eletrólitos e ficar atento às temperaturas extremas. Respeitar os limites do corpo também é fundamental. Pausas para descansar fazem toda a diferença. Dependendo do caso, o médico pode recomendar suplementos ou tratamentos específicos.

Como a hipermobilidade é tão comum, especialmente entre os mais jovens, reconhecer os sinais e procurar ajuda é um bom passo para evitar complicações e garantir que a vida siga com qualidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Longevidade: entenda a importância de proteínas e cálcio após os 40

10 horas atrás
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono

Descubra como frutas e vegetais podem melhorar seu sono

1 dia atrás
Agachamento búlgaro: 5 motivos para incluir o exercício na sua rotina

Agachamento búlgaro: descubra 5 motivos para adotá-lo já

1 dia atrás
Chás naturais: 7 plantas que devem ser consumidas com cuidado

Chás naturais: conheça 7 plantas a consumir com cautela

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo