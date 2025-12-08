SBT registra menor audiência da história em um sábado

No último sábado, o SBT enfrentou uma crise de audiência sem precedentes, registrando a pior média-diária da sua história na Grande São Paulo, a maior e mais influente praça do Brasil. Entre 7h e meia-noite, a emissora, fundada por Silvio Santos, obteve apenas 1,7 ponto, um resultado que não se compara nem mesmo a feriados ou datas com forte concorrência.

Esse desempenho alarmante representa um grande desafio para o SBT no mercado publicitário. A média-diária é uma das principais métricas que os anunciantes utilizam para decidir onde investir. Durante o dia, em certos momentos, o canal ficou tecnicamente empatado em audiência com emissoras de menor alcance, como XSports e TV Aparecida. A única exceção foi na madrugada, quando conseguiu a vice-liderança, enfrentando a programação religiosa da Record.

Entre os programas exibidos, o “Bake Off Brasil” se destacou, alcançando 2,8 pontos de audiência entre 21h04 e 22h35, sendo o único a se aproximar da marca de 3 pontos. Em contrapartida, o programa “Lucas Toon” teve a pior performance do dia, atingindo apenas 0,7 ponto entre 6h e 6h42 da manhã.

Uma análise comparativa com os quatro sábados anteriores mostra uma queda de 32% no público. Essa redução acentuada torna mais difícil para o SBT atrair anunciantes, especialmente em sua programação voltada para o entretenimento.

A situação atual levanta a necessidade urgente de uma reformulação na grade de programação aos sábados, uma área que já vem sendo criticada e que enfrenta instabilidade interna. Avaliações indicam que parte da perda de audiência se deve à fragilidade dos formatos oferecidos e à falta de atrações com apelo popular.

No segmento de desenhos e programas infantis, tradicionalmente dominado pelo SBT, a redução de relevância é ainda mais visível. Os números baixos de “Lucas Toon” simbolizam a dificuldade em reconquistar o público jovem, que historicamente se identificou com a emissora durante os fins de semana.

Frente a esse cenário preocupante, os executivos da emissora estão considerando alternativas para reverter a situação, mas até agora, nenhuma mudança foi oficialmente anunciada.