Antonio Fagundes recusa papel e sai de ‘Quem Ama Cuida’

A nova novela das 21h da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, não contará com Antonio Fagundes em seu elenco. As negociações para que o ator assumisse o papel de Artur, um joalheiro central durante os primeiros capítulos da trama, não chegaram a um acordo, levando a produção a buscar um novo ator para o personagem. Essa informação foi confirmada recentemente, destacando a importância do papel de Fagundes na narrativa inicial da novela.

Três anos após sua última participação em novelas, Fagundes esteve em contato com a Globo e as conversas foram vistas de forma positiva por ambas as partes. Embora a negociação para “Quem Ama Cuida” não tenha avançado, está prevista a continuidade de diálogos sobre futuros projetos. Em 2024, Fagundes teve uma participação no especial “Show 60 anos” da emissora, o que gerou expectativa sobre um retorno mais frequente à televisão.

Na proposta original da novela, escrita pelo renomado autor Walcyr Carrasco com a colaboração de Claudia Souto, Fagundes era o protagonista que enfrenta grandes dilemas familiares. Artur, o seu personagem, decide romper relações financeiras com os irmãos Pilar e Ulisses, optando por destinar sua fortuna à fisioterapeuta Adriana, com quem ele tem um profundo laço de confiança. Para garantir que ela receba sua herança, Artur propõe um casamento, que logo é seguido por um trágico assassinato no qual Adriana se torna a principal suspeita.

Após cumprir uma pena na prisão, Adriana sai determinada a provar sua inocência, tendo o advogado Pedro ao seu lado. A trama promete explorar temas como injustiça, vingança e os segredos obscuros de uma família, em um enredo que promete prender a atenção do público.

O elenco da novela contará também com diversos artistas conhecidos, como Tata Werneck, Agatha Moreira, Isabela Garcia, Mariana Ximenes e Chay Suede, entre outros. Essa diversidade busca criar uma conexão com o telespectador, unindo talentos consagrados e novas vozes da atuação.

“Quem Ama Cuida” está marcada para estrear no dia 18 de maio de 2026. A novela segue a tradição da Globo de apresentar tramas envolventes que tratam de vingança e disputas familiares, características que têm sido uma constante na grade de programação da emissora às 21h. Com conflitos emocionais e sociais na mira, a história busca aprofundar a discussão sobre as consequências de ações extremas dentro de uma estrutura familiar.

Por fim, o projeto é uma realização de um time criativo, incluindo a direção de Caetano Caruso, com apoio de diversos diretores, todos sob a coordenação artística de Amora Mautner. A novela será exibida após o término de “Três Graças”, reforçando a intenção da Globo em manter seu espaço no horário nobre com narrativas que impactam e envolvem o público.