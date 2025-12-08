números consolidados de 5 de dezembro de 2025
Na sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, os números de audiência da televisão mostraram algumas mudanças significativas na programação das emissoras brasileiras.
O SBT enfrentou uma queda na audiência durante o sorteio da Copa do Mundo, mesmo com a presença do apresentador Galvão Bueno, amplamente conhecido e esperado pelos fãs do esporte. A situação se agravou ainda mais com a reprise da novela "Rainha da Sucata", que tem registrado recordes negativos consecutivos, indicando uma baixa aceitação do público.
A novela "Mãe" também apresentou uma leve oscilação para baixo, mas ainda manteve uma média que é mais do que o dobro do programa "A.Mar", que continua a lutar por uma audiência mais consistente.
Por outro lado, a Band não conseguiu estabelecer uma boa performance com seu programa "Melhor da Noite", que alcançou menos da metade do público sintonizado nas atrações da RedeTV!. Este cenário traz à tona a competição acirrada entre as emissoras e a adaptação das estratégias de programação.
Aqui estão os números de audiência consolidados do dia:
Globo:
- Bom Dia SP: 8,4
- Bom Dia Brasil: 7,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
- Mais Você: 6,0
- SPTV: 9,8
- Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 11,9
- Dona de Mim: 21,6
- Jornal Nacional: 23,1
- Globoplay – The Equalizer: 10,6
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Cidade Alerta SP: 6,0
- Mãe: 5,2
- A Fazenda 17: 5,9
SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- Sorteio da Copa: 1,9
- Casos de Família: 2,7
- Programa do Ratinho: 2,7
Band:
- Jogo Aberto: 1,0
- Brasil Urgente: 1,8
RedeTV!:
- TV Fama: 0,5
Os dados de audiência são importantes não apenas para as emissoras, mas também para o mercado publicitário, pois ajudam a direcionar investimentos e estratégias.
Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que proporciona uma base sólida para entender o impacto dos programas na televisão.