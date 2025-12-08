números consolidados de 5 de dezembro de 2025

Na sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, os números de audiência da televisão mostraram algumas mudanças significativas na programação das emissoras brasileiras.

O SBT enfrentou uma queda na audiência durante o sorteio da Copa do Mundo, mesmo com a presença do apresentador Galvão Bueno, amplamente conhecido e esperado pelos fãs do esporte. A situação se agravou ainda mais com a reprise da novela "Rainha da Sucata", que tem registrado recordes negativos consecutivos, indicando uma baixa aceitação do público.

A novela "Mãe" também apresentou uma leve oscilação para baixo, mas ainda manteve uma média que é mais do que o dobro do programa "A.Mar", que continua a lutar por uma audiência mais consistente.

Por outro lado, a Band não conseguiu estabelecer uma boa performance com seu programa "Melhor da Noite", que alcançou menos da metade do público sintonizado nas atrações da RedeTV!. Este cenário traz à tona a competição acirrada entre as emissoras e a adaptação das estratégias de programação.

Aqui estão os números de audiência consolidados do dia:

Globo:

Bom Dia SP: 8,4

Bom Dia Brasil: 7,3

Encontro com Patrícia Poeta: 6,2

Mais Você: 6,0

SPTV: 9,8

Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 11,9

Dona de Mim: 21,6

Jornal Nacional: 23,1

Globoplay – The Equalizer: 10,6

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,8

Cidade Alerta SP: 6,0

Mãe: 5,2

A Fazenda 17: 5,9

SBT:

SBT Manhã: 2,4

Sorteio da Copa: 1,9

Casos de Família: 2,7

Programa do Ratinho: 2,7

Band:

Jogo Aberto: 1,0

Brasil Urgente: 1,8

RedeTV!:

TV Fama: 0,5

Os dados de audiência são importantes não apenas para as emissoras, mas também para o mercado publicitário, pois ajudam a direcionar investimentos e estratégias.

Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que proporciona uma base sólida para entender o impacto dos programas na televisão.