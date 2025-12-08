Entretenimento

números consolidados de 5 de dezembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
1 minuto de leitura
Cena de Rainha da Sucata. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 05/12/2025

Na sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, os números de audiência da televisão mostraram algumas mudanças significativas na programação das emissoras brasileiras.

O SBT enfrentou uma queda na audiência durante o sorteio da Copa do Mundo, mesmo com a presença do apresentador Galvão Bueno, amplamente conhecido e esperado pelos fãs do esporte. A situação se agravou ainda mais com a reprise da novela "Rainha da Sucata", que tem registrado recordes negativos consecutivos, indicando uma baixa aceitação do público.

A novela "Mãe" também apresentou uma leve oscilação para baixo, mas ainda manteve uma média que é mais do que o dobro do programa "A.Mar", que continua a lutar por uma audiência mais consistente.

Por outro lado, a Band não conseguiu estabelecer uma boa performance com seu programa "Melhor da Noite", que alcançou menos da metade do público sintonizado nas atrações da RedeTV!. Este cenário traz à tona a competição acirrada entre as emissoras e a adaptação das estratégias de programação.

Aqui estão os números de audiência consolidados do dia:

Globo:

  • Bom Dia SP: 8,4
  • Bom Dia Brasil: 7,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
  • Mais Você: 6,0
  • SPTV: 9,8
  • Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 11,9
  • Dona de Mim: 21,6
  • Jornal Nacional: 23,1
  • Globoplay – The Equalizer: 10,6

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Cidade Alerta SP: 6,0
  • Mãe: 5,2
  • A Fazenda 17: 5,9

SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • Sorteio da Copa: 1,9
  • Casos de Família: 2,7
  • Programa do Ratinho: 2,7

Band:

  • Jogo Aberto: 1,0
  • Brasil Urgente: 1,8

RedeTV!:

  • TV Fama: 0,5

Os dados de audiência são importantes não apenas para as emissoras, mas também para o mercado publicitário, pois ajudam a direcionar investimentos e estratégias.

Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que proporciona uma base sólida para entender o impacto dos programas na televisão.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

