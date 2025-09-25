SBT planeja novo programa feminino com Dani Brandi e Leonor Corrêa

O SBT está planejando mudanças em sua programação de jornalismo e variedades. A emissora pretende reformular o tradicional “Aqui Agora”, que foi relançado em 2024. A principal alteração será a transformação do noticiário policial, que deixará de ser exibido diariamente e passará a ser semanal, programado para aos sábados, das 16h às 20h.

De acordo com informações, a apresentadora Daniele Brandi, que atualmente está à frente do “Aqui Agora”, deve deixar o núcleo de jornalismo. Ela será transferida para um novo programa dedicado ao público feminino, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento e será dirigido por Leonor Corrêa. A expectativa é que essa nova atração ocupe o espaço atualmente dedicado ao “Primeiro Impacto”, reforçando a estratégia do SBT de aumentar a presença de conteúdo voltado para as mulheres.

Além dessa mudança, o programa “Aqui Agora” terá um novo formato, com Geraldo Luís permanecendo como o único apresentador na versão semanal. Essa decisão busca dar uma identidade mais forte ao programa, que teve dificuldades para se destacar nas audiências desde seu retorno.

Com a saída do “Aqui Agora” do formato diário, o SBT está desenvolvendo um novo telejornal para preencher o horário. Um piloto do programa deve ser gravado nas próximas semanas. A emissora procura um formato que se conecte melhor com o público e melhore a audiência nesse intervalo.

O “Aqui Agora” foi reestreado em agosto de 2024, junto com as comemorações dos 44 anos da emissora, para substituir o programa “Tá na Hora”. Entretanto, mesmo com a força da marca, o noticiário não alcançou índices de audiência muito superiores aos do seu antecessor, frequentemente ocupando o 4º lugar na Grande São Paulo.