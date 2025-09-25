Mansão na Barra da Tijuca tem bunker, adega e elevador privativo

Uma mansão de cinema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, está à venda por R$ 100 milhões. O imóvel impressiona com uma combinação única de entretenimento, segurança e conforto que poucos lugares conseguem oferecer. Com um terreno de 5.000 m², a casa tem 12 vagas de garagem, uma sala com 10 ambientes, um bunker de apoio, uma boate interna e uma adega climatizada capaz de armazenar até 5.000 garrafas.

Esse projeto vai além da ostentação. Inclui um elevador privativo que conecta o subsolo às áreas íntimas, paredes de vidro para uma iluminação natural incrível, além de automação e som ambiente por toda a casa. O paisagismo bem planejado se harmoniza com a piscina de borda infinita — tudo isso ajuda a entender por que o preço é tão elevado.

Onde fica e quem apresenta o imóvel

Situada na Barra da Tijuca, a mansão ocupa uma área residencial de alto padrão, fácil acesso a serviços, shopping centers e praias. A vizinhança é caracterizada por condomínios fechados e lotes generosos, permitindo grandes projetos arquitetônicos.

O tour pela propriedade foi guiado por R. Almeida, da Imom Mais Imobiliária. Ele ressaltou que "é uma casa única, pensada para receber em alto nível". A apresentação destacava a curadoria dos acabamentos e a fluidez entre as áreas sociais internas e externas, algo essencial no mercado de luxo.

Por que vale tanto: escala, curadoria e usos múltiplos

O primeiro ponto a ser destacado é a escala. Com o pé-direito duplo no lobby e dez ambientes de sala, o espaço é perfeito para eventos sem atrapalhar a rotina. Os ambientes amplos — como estar, leitura, e uma área para piano com lareira — trazem flexibilidade sem abrir mão da privacidade.

O segundo aspecto é a curadoria. Os revestimentos nobres, a iluminação cênica, o mobiliário de alto padrão e a automação total aprimoram a experiência, reduzindo qualquer desconforto. Por fim, a casa serve como residência, clube e galeria — com cinema, boate e adega, tudo está pensado também para uso profissional.

Cinema para 12 e boate no subsolo

O cinema foi projetado com todas as características de uma sala comercial: possui 12 poltronas reclináveis em couro, um telão e até um teto estrelado, criando um clima especial para as sessões. A acústica e o conforto garantem longas maratonas de filmes sem cansaço.

Descendo para o subsolo, a boate interna também é de impressionar. Com um bar completo, palco, áreas de lounge e banheiros com o padrão de um shopping de luxo, ela conta ainda com acesso direto por elevador à área íntima. Tudo foi pensado para oferecer conforto e controle, permitindo que festas e momentos de descanso aconteçam sem interferência.

Adega para 5.000 rótulos e convivência sob a luz natural

A adega não é só um espaço decorativo; é técnica. Com capacidade para 5.000 garrafas, ela tem cortes de vidro no teto que permitem a entrada de luz natural. Os vinhos são bem organizados, divididos por rótulos (tintos, brancos, espumantes) e climatizados para que cada garrafa seja armazenada e servida na melhor condição.

Ao lado, mesas de sinuca e lounges permitem a convivência sem invadir a área dos vinhos. O projeto respeita a acústica e temperatura, preservando a experiência de degustação.

Bunker, elevador e engenharia de bastidores

Por trás de toda essa beleza, existe uma engenharia de bastidores muito bem elaborada. O bunker de apoio e o elevador privativo que conecta subsolo, térreo e suítes garantem que tudo funcione com mínima interferência nas áreas sociais. Para quem investe em luxo, confiabilidade e segurança são tão importantes quanto a estética.

Esses elementos aumentam a sensação de segurança e autonomia da casa, permitindo que a parte social permaneça livre para convivência, enquanto os sistemas críticos ficam discretamente ocultos — algo fundamental em imóveis desse valor.

Na área mais íntima, as suítes oferecem varandas privativas e closets amplos. A suíte master ainda conta com uma sala íntima, uma copinha e um banheiro com hidromassagem e duchas independentes. As texturas e a paleta de cores suaves garantem um ambiente acolhedor.

Uma sala de TV no andar íntimo integra a ala noturna, mantendo a privacidade dos hóspedes. Todos os banheiros têm um acabamento uniforme, evitando variações entre os ambientes.

Academia envidraçada e piscina que entra na casa

A academia é toda envidraçada, com uma vista maravilhosa para a área de lazer. Os equipamentos são novíssimos e há um banho de apoio para maior conforto. Treinar com luz natural melhora a experiência e valoriza o dia a dia.

Na área externa, a piscina de borda infinita se conecta com o interior da casa, criando uma continuidade visual incrível. Possui um fireplace estiloso, um gazebo, hidromassagem e um espaço gourmet completo, ideal para almoços longos e eventos noturnos.

Cozinha, serviço e a arquitetura do receber

A cozinha foi projetada para ser funcional, com bancadas amplas e muito espaço de armazenamento, facilitando o serviço e a circulação até a sala de jantar. Há um bar interno e pontos de apoio para que tudo fique organizado, evitando que a área social fique poluída.

A automação e o som integrado garantem que tudo seja facilmente controlado, desde o clima até a segurança. Isso traz previsibilidade para quem recebe e comodidade para quem vive na casa.

Essa mansão cinematográfica justifica seu preço elevado por todos os detalhes que compõem a sua estrutura: escala, curadoria, usos multifuncionais, além da engenharia invisível. Portanto, mais do que apenas uma casa grande, ela é uma plataforma de hospitalidade e coleção.