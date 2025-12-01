SBT planeja 2026 com Copa e volta de programas matinais e esportivos

Nos bastidores de uma emissora conhecida, há rumores sobre uma possível reformulação na programação para o começo de 2026. As discussões se concentram principalmente no desempenho da programação de segunda a sexta-feira, em diferentes horários. A Copa do Mundo é vista como a grande oportunidade para aumentar a visibilidade da emissora e serve como ponto de partida para essa reestruturação.

Por meio de um acordo com a FIFA em relação ao torneio, a cobertura da Copa será destacada a partir de sexta-feira, sendo promovida como a principal atração do canal. A estratégia inclui usar o evento como oportunidade para divulgar outros programas, abrangendo desde os matinais até o horário nobre, reforçando a imagem da emissora como um importante espaço para o futebol e o entretenimento.

### Novos Programas de Manhã e Meio-Dia

Uma das propostas em análise é um novo programa matutino, que deve se chamar “Vem pra Cá”. A ideia é oferecer uma mistura de entretenimento, serviços e espaço para comerciais, visando atrair audiência logo nas primeiras horas da manhã.

Além disso, está em discussão a criação de um programa esportivo para o horário do almoço. Esse programa terá como foco o futebol, buscando captar o interesse do público com debates, análises e notícias sobre o campeonato. A intenção é reforçar a presença da emissora no segmento esportivo em um horário estratégico, ligando a cobertura da Copa às competições regionais.

### Mais Jornalismo e Entretenimento à Noite

Para o período da noite, a emissora planeja aumentar a oferta de jornalismo com um telejornal dedicado às principais notícias do dia. A expectativa é que um noticiário mais forte consiga manter o público que assiste ao entretenimento até esse horário e melhore a audiência da programação subsequente.

No campo do entretenimento, há planos para o retorno do programa “Fábrica de Casamentos” e uma nova temporada de “The Voice Brasil”. Essas atrações são vistas como essenciais para fortalecer a grade de shows. Também está em discussão a possibilidade de retomar a produção de novelas, um passo que sinalizaria a intenção de criar mais conteúdo original, em um cenário atualmente dominado por programas de outras origens.

### Avaliação do ‘Aqui Agora’ e Ajustes Finais

A reestruturação também avaliará o futuro do programa “Aqui Agora”, que vem apresentando resultados insatisfatórios, raramente alcançando acima de 3 pontos de audiência na Grande São Paulo. Com essa revisão de grade, há a possibilidade de substituir esse programa por uma novela mexicana, que pode proporcionar uma audiência maior.

Os executivos da emissora reconhecem que qualquer decisão neste sentido deverá ser cuidadosa, especialmente nas transições entre a manhã e o começo da tarde. A expectativa é que, se as discussões seguirem o planejado, os novos programas devem estrear a partir de março de 2026, configurando um novo modelo para a emissora com a Copa como eixo central, além de uma combinação de programas matinais, esportivos, jornalísticos e de entretenimento, buscando uma nova conexão com o público e o mercado.