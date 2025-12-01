Dança dos famosos 2025 define final com Silvero, Wanessa e Manu

A competição “Dança dos Famosos 2025” teve sua semifinal realizada no último domingo, 30. No evento, três participantes conseguiram garantir uma vaga na final, enquanto David Junior, que competia com a professora Jaque Paraense, foi eliminado em uma decisão bastante apertada, com diferença de apenas um décimo. Os finalistas que seguem em busca do título são Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão. Eles se apresentarão novamente no próximo domingo, 7, em uma final ao vivo.

Durante a semifinal, as duplas se apresentaram no estilo de dança contemporânea, exigindo não apenas habilidade técnica, mas também uma forte interpretação cênica. O desempenho dos participantes foi avaliado por um júri técnico, que incluiu nomes como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Também participaram como jurados, o comentarista Milton Cunha e a convidada especial Fernanda Lima, trazendo diversas perspectivas sobre as performances.

A avaliação dos participantes se baseou nas notas do júri, na plateia do programa e na votação do público em casa. David Junior expressou sua gratidão ao sair do programa, ressaltando a experiência de ter dançado e a parceria com sua professora.

### Final ao Vivo

A grande final do “Dança dos Famosos 2025” será transmitida ao vivo no próximo domingo. Durante a final, as três duplas terão que realizar duas apresentações. Os estilos das danças desta vez serão valsa e samba, reconhecidos por sua técnica e vivacidade, o que deve mobilizar a torcida dos telespectadores.

Assim como na semifinal, o resultado final será determinado pela combinação das notas do júri técnico e da plateia, além da participação do público que assiste ao programa. A dupla que conquistar a vitória levará para casa o troféu da temporada e um carro 0 km, em reconhecimento ao esforço e talento demonstrados ao longo da competição.

O quadro é dirigido por Henrique Matias e o programa é apresentado por Luciano Huck. A produção envolveu ainda várias outras equipes, demonstrando o esforço coletivo para garantir a qualidade do show.