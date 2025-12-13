SBT News lança holograma de Silvio e recebe Lula e Moraes

No dia 15 de dezembro, data em que Silvio Santos completaria 95 anos, o SBT lançou oficialmente o seu novo canal de notícias, o SBT News. A cerimônia, realizada em São Paulo, contou com a presença de importantes autoridades do Brasil e da família Abravanel, destacando a relevância do evento para o jornalismo nacional.

Com o slogan “O Fato Como Ele É”, o SBT News promete oferecer informação de qualidade, com uma ampla rede de correspondentes em todo o país. A estreia do canal está programada para acontecer às 18h30, horário de Brasília.

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a apresentação de um holograma de Silvio Santos, que foi homenageado por sua contribuição à comunicação e ao entretenimento no Brasil. Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos, abriu o evento agradecendo por uma oportunidade de celebrar o legado do pai. Ela destacou o compromisso da emissora com a qualidade e a veracidade do jornalismo.

Renata Abravanel, presidente do conselho do Grupo Silvio Santos, enfatizou que o lançamento do canal representa um compromisso contínuo com o público e com o futuro da informação no Brasil. Ela afirmou que esta iniciativa é um passo importante para fortalecer a relação da emissora com a sociedade.

O ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, que foi responsável pela implantação do canal, ressaltou que o SBT News não tem afiliações políticas: “O lado do SBT será sempre o Brasil”, declarou.

A cerimônia também foi marcada pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Durante seus discursos, Alckmin e Moraes abordaram a importância do novo canal para a democracia e a necessidade de combater a desinformação através de um jornalismo sério e responsável. Lula também fez questão de ressaltar a missão do jornalista, que deve se pautar pela verdade nas informações que divulga.

Após a cerimônia, foram divulgados detalhes sobre a operação do SBT News. O canal estará disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e em plataformas de streaming gratuito. Já estão confirmados os canais Claro TV (586), Vivo (576), Sky (580) e Oi (175), além de plataformas como Samsung, LG, AOC e Roku. O SBT News também contará com transmissão pelo YouTube e pelo +SBT.

A programação do canal terá uma forte ênfase em política e economia, com mais de 20 horas diárias dedicadas ao jornalismo. A estreia incluirá uma entrevista da jornalista Renata Varanda com o ministro do STF, Gilmar Mendes.

O canal também firmou uma parceria com a revista EXAME, que permitirá a distribuição cruzada de notícias e a criação de programas especiais, como “De Frente com o CEO”. Nomes renomados da comunicação, como Celso Freitas e Raquel Landim, farão parte da equipe de jornalistas responsáveis pela cobertura das notícias.

Além disso, o SBT News contará com análises de especialistas em diferentes áreas, incluindo acadêmicos e profissionais renomados, ampliando assim a diversidade de opiniões e informações disponíveis ao público.