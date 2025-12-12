Entretenimento

Globo anuncia saída de Fernando Fernandes do ‘Esporte Espetacular’

Fernando Fernandes. Foto: Reprodução/TV Globo
Globo confirma saída de Fernando Fernandes do 'Esporte Espetacular'

A Globo anunciou uma mudança significativa no programa ‘Esporte Espetacular’. A partir de janeiro de 2026, Fernando Fernandes deixará a bancada e Karine Alves passará a apresentar o programa sozinha nas manhãs de domingo. Esta alteração marca uma nova fase na carreira de Fernandes, que retornará ao foco em conteúdos de aventuras e reportagens externas.

Karine Alves já dividia a apresentação com Fernando desde março, e a decisão de não escolher um novo companheiro de bancada reflete a aposta da emissora na condução solo da jornalista. Essa mudança permitirá que Fernandes se dedique novamente a uma de suas paixões: as expedições ao ar livre. Reconhecido por suas matérias ousadas e imersivas, ele pretende criar conteúdo em locações variadas ao redor do mundo.

Em suas palavras, Fernandes destacou que "estar no estúdio semanalmente ao lado da Karine e da equipe do Esporte Espetacular foi uma das experiências mais incríveis que já vivi". Para ele, o novo formato permitirá que ele se conecte mais profundamente com o público através de histórias que envolvem natureza, superação e desafios.

Ele também enfatizou que sua saída da bancada não significa um afastamento total do programa. Fernandes continuará colaborando com o ‘Esporte Espetacular’, focando em matérias especiais e visitando ocasionalmente o estúdio. "Com mais tempo para explorar novas expedições e desafios, o público verá não só mais matérias minhas, mas também estarei visitando o estúdio para compartilhar tudo o que viver por aí", afirmou.

O ‘Esporte Espetacular’ vai ao ar todos os domingos, das 11h às 12h30, e mantém uma boa audiência na Grande São Paulo, registrando entre 7 e 8 pontos no ibope, um desempenho sólido para esse horário.

Ficha Técnica:

  • Programa: Esporte Espetacular
  • Emissora: Globo
  • Horário: Domingos, das 11h às 12h30
  • Apresentação: Karine Alves (a partir de 2026)
  • Ex-apresentador: Fernando Fernandes
  • Gênero: Jornalismo Esportivo
Diego Marques

Diego Marques

