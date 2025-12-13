‘Chama do Destino’ assume o lugar de ‘A Fazenda 17’ na Record

Com a conclusão de “A Fazenda 17” marcada para a quinta-feira, dia 18, a Record já se prepara para a próxima atração em sua programação noturna. A emissora irá lançar a novela turca “Chama do Destino”, que vai estrear às 22h30. Essa mudança é parte de uma estratégia para manter a audiência, complementando a novela “Mãe”, que já é exibida nesse horário.

“Chama do Destino”, originalmente conhecida como “Alev Alev”, conta a história de três mulheres cujas vidas mudam drasticamente após um incêndio ocorrido em um evento beneficente. Cemre, interpretada por Demet Evgar, está tentando escapar de um casamento abusivo enquanto também cuida de sua filha. Rüya, vivida por Dilan Çiçek Deniz, é uma jovem que, até então, vive em uma bolha de conforto, mas acaba enfrentando situações desafiadoras. Já Çiçek, interpretada por Hazar Ergüçlü, lida com crises de identidade e aparência, buscando reconstruir sua vida após o trauma.

Essas mulheres se encontram em meio ao incêndio, formando um vínculo que irá impulsionar suas histórias de superação, amor e resiliência. A sinopse da novela indica que “Nada jamais será o mesmo quando as chamas se acalmarem”, sugerindo uma narrativa que explora não apenas o drama pessoal, mas também um forte empoderamento feminino.

No lado oposto da trama, o antagonista é Çelebi, interpretado por Cem Bender, um ex-prefeito de Istambul que aparenta ter uma reputação impecável, mas mantém um comportamento abusivo. Seu relacionamento com Cemre expõe a face sombria de estruturas sociais que, muitas vezes, ignoram ou silenciam o sofrimento das mulheres.

A estreia de “Chama do Destino” é mais do que uma simples mudança na programação; é uma parte importante da estratégia da Record para manter a vice-liderança de audiência nesse horário, que atualmente enfrenta concorrência do “Programa do Ratinho” do SBT. Além disso, a emissora busca proteger sua audiência em relação ao “BBB 26”, que está previsto para começar em 12 de janeiro na Globo.

Essas movimentações já tinham sido antecipadas por um jornalista especializado e foram confirmadas pela própria Record.