SBT lança nova novela mexicana no horário nobre

Na próxima segunda-feira, 7 de julho, às 20h45, o SBT traz de volta as novelas mexicanas para o horário nobre com a estreia de As Filhas da Senhora Garcia. Este drama envolve temas como ambição, obsessão e superação, prometendo prender a atenção do público do começo ao fim.

A novela é produzida por José Alberto Castro, conhecido por criar sucessos como Rubi, Teresa e A Desalmada. Inspirada em uma série turca de grande sucesso, As Filhas da Senhora Garcia conquistou um público de mais de 5 milhões de telespectadores durante sua exibição original no canal Las Estrellas, no México.

Duas irmãs, dois caminhos

A história se concentra em Ofélia Garcia, interpretada por María Sorté, que é obcecada por status e riqueza. Ela sonha em mudar de vida através da fama e investe todas as suas expectativas na filha mais nova, Mar. No entanto, apesar de sua beleza, Mar não consegue alavancar sua carreira no mundo do entretenimento.

Em contraste, Valeria, a filha mais velha, vivida por Ela Velden, prefere uma vida mais realistada. Ela é trabalhadora, sustenta a família e frequentemente se vê em conflito com a mãe, que a faz lembrar do falecido pai.

O destino cruza dois mundos

A vida da família Garcia muda quando Ofélia consegue um emprego como governanta na mansão dos Portilla, uma das famílias mais ricas do setor têxtil. Ela leva Mar consigo, com a esperança de que a filha se torne a nova imagem da marca esportiva da empresa, a chance surgida através de Arturo Portilla, interpretado por Brandon Peniche.

Enquanto Mar tenta se adaptar ao novo ambiente luxuoso, Valeria conhece Arturo na academia onde trabalha. Sua determinação e força chamam a atenção do empresário, mas o irmão dele, Nicolás, interpretado por Emmanuel Palomares, também se interessa por ela, gerando um triângulo amoroso inesperado.

Segredos, ambição e redenção

No meio de tudo isso, o patriarca Luis Portilla se encanta pela inocência de Mar e toma uma decisão que poderá mudar o destino de todos. A trama explora questões de ambição desmedida, disputas de poder e os sacrifícios que a busca por um futuro melhor pode exigir. Ofélia, em particular, precisa aprender que seus sonhos de status podem custar mais do que esperava.

As Filhas da Senhora Garcia será exibida de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.