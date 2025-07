Sls Brasília: descubra o novo destino de luxo na capital

Brasília receberá a etapa inédita da Street League Skateboarding

Os amantes do skate no Brasil terão uma oportunidade especial de conferir ao vivo as habilidades de grandes skatistas como Rayssa Leal e Felipe Gustavo. No dia 13 de julho de 2025, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, será o palco do SLS Brasília Takeover, parte da Street League Skateboarding, a mais importante liga de skate street do mundo.

O evento ocorrerá sob um novo formato chamado Spot Takeover, onde os skatistas participarão de uma disputa de Best Tricks. Cada atleta terá sete chances de mostrar suas melhores manobras, das quais as três melhores serão consideradas para a pontuação final, com a nota máxima sendo 30. Caso haja empate, o skatista que realizar a manobra mais bem avaliada será declarado o vencedor. Para a competição, uma pista será construída pela reconhecida California Skateparks.

A realização do SLS Brasília Takeover é promovida pela AEESB – Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil, conta com a homologação da CBSk.

Classificação etária

O evento é livre para todas as idades, mas menores de idade deverão estar acompanhados de pais ou responsáveis legais, apresentando os documentos adequados.

Ingressos

Os ingressos para o evento são sociais e podem ser adquiridos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Cada CPF pode comprar até dois ingressos. É importante lembrar que os ingressos são válidos apenas para o dia do evento e que não será permitido o acesso em datas diferentes.

Não haverá distinção entre setores; todos os ingressos serão do mesmo tipo, destinados ao público geral. Os bilhetes adquiridos e os e-tickets terão o nome do titular, mas podem ser transferidos para amigos ou familiares por meio do aplicativo Quentro. Cada ingresso pode ser transferido apenas uma vez. A organização não se responsabiliza por ingressos comprados em sites não oficiais, pois não se pode garantir a validade desses bilhetes.

Devido à natureza solidária e limitada dos ingressos, não haverá bilheteiras físicas para troca de entradas.

Informações práticas

O SLS Brasília 2025 ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, situada na Zona Cívico-Administrativa de Brasília, DF. A data do evento está marcada para o domingo, 13 de julho de 2025. Os horários do evento serão divulgados em breve.

Para mais informações sobre a meia-entrada, cadastro ou processo de compra, estão disponíveis páginas específicas que podem ser consultadas. As informações sobre a proteção ao ingresso e a cobertura oferecida também podem ser acessadas online.