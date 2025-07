Novo salário mínimo começa a valer em julho

O salário mínimo em São Paulo passou por uma mudança importante, válida desde o dia 1º de julho. Essa atualização traz um novo valor de R$ 1.804, que é bem maior que o salário mínimo nacional, que permanece em R$ 1.518 desde o início do ano.

Essa nova regra, aprovada pela Lei nº 18.153/2025, foi criada para ajudar a alinhar o poder de compra dos trabalhadores com o custo de vida da região. O objetivo é que esse aumento não só atue contra a inflação, mas que também proporcione um ganho real nas rendas de diversas profissões.

Quem ganha com o novo salário mínimo?

Esse reajuste beneficia cerca de 76 categorias profissionais, especialmente aqueles que atuam em setores sem um salário mínimo definido por leis federais ou acordos coletivos.

Profissionais como trabalhadores domésticos, cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência, operários do setor agrícola e florestal, além de quem trabalha na construção civil e no comércio, estão entre os principais favorecidos.

Outras categorias que também se beneficiam incluem motoboys, operadores de máquinas agrícolas e industriais, e pessoal de serviços gerais em escritórios.

Efeitos da atualização salarial

O novo piso salarial pode mudar a dinâmica econômica de São Paulo. Ao reajustar esse valor acima da inflação, a ideia do governo é não só proteger o poder de compra dos trabalhadores, mas também estimular o consumo local.

Com o aumento da circulação de dinheiro no mercado interno, espera-se um aquecimento na economia da região. Essa movimentação pode gerar mais empregos e abrir novas oportunidades de negócios para os paulistas.

Além disso, quem for beneficiado por essa legislação terá um piso salarial que supera o valor nacional em 18,8%. Esse aumento representa um passo importante para a melhoria das condições de vida, criando uma base mais sólida para o bem-estar econômico e social dos cidadãos de São Paulo.