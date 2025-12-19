SBT exibe ‘Sabadou com Virgínia’ com Maurício Manieri e Deive Leonardo

Neste sábado, 20 de dezembro de 2025, o programa Sabadou com Virgínia traz uma edição especial de Natal no SBT, com foco em emoções, superação e solidariedade. O programa vai ao ar às 22h15 e conta com a participação de convidados especiais: Maurício Manieri, Deive Leonardo e Bomtalvão. Cada um deles compartilhará experiências marcantes de suas vidas e carreiras.

Maurício Manieri relembra um momento decisivo em sua trajetória: a escolha de deixar a engenharia para seguir a paixão pela música. Ele conta sobre a reação do pai ao saber da decisão: “Você vai largar a carreira de engenheiro?”. Para ele, a escolha não foi fácil, mas trouxe satisfação e prazer. “Quando estou no palco, é como se fosse uma diversão. São duas horas cantando com as pessoas e esquecendo os problemas”, compartilha. Manieri também narra uma situação engraçada que ocorreu durante um show, quando sua calça rasgou. “Ninguém tinha uma reserva, então o produtor me emprestou a dele”, conta, provocando risos no estúdio.

Bomtalvão, que se formou em Direito, fala sobre sua transição para o mundo digital e como conquistou reconhecimento nas redes sociais. Desde 2015, ele trabalhou para se estabelecer como criador de conteúdo e só começou a ter resultados positivos em 2022. Ele destaca: “Sempre soube que não iria trabalhar em algo convencional”. O influenciador também menciona sua seletividade alimentar, que se tornou um tema exitoso para seus vídeos, como experiências com frutas que nunca havia provado antes.

Deive Leonardo comenta a importância da comunicação digital e como ela se combina com a televisão. Ele enfatiza que a internet permite que as mensagens alcancem pessoas em qualquer lugar do mundo, especialmente com a ajuda da tradução simultânea por inteligência artificial. Leonardo, que apresenta o programa Bom Dia Esperança no SBT, fala sobre o impacto positivo de iniciar o dia com mensagens de esperança. "É um privilégio começar as manhãs do SBT que, para muitos, pode ser a primeira mensagem positiva do dia”, destaca. Ele também compartilha que está se preparando para uma nova turnê, chamada O Despertar, que deverá acontecer em vários continentes a partir de março de 2026.

Um dos momentos marcantes da edição é o quadro Se Beber Não Fale, que homenageia a menina Luiza. Ela ganhou notoriedade por receber, de sua mãe, Dona Solange, um bolo de aniversário feito apenas de arroz, por ser o único ingrediente que tinham em casa. Em um toque emotivo, Luiza relembrará a festa surpresa que recebeu e encontra Virginia Fonseca e outros convidados do programa.

A edição especial de Natal do Sabadou com Virgínia destaca o compromisso do SBT em unir entretenimento com importantes questões sociais, proporcionando um espaço para histórias de superação e celebrações das conquistas individuais em um horário de grande audiência.