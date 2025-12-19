Entretenimento

Decisão judicial encerra conflito familiar de Leo e Samuel em ‘Dona de Mim’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
Casal de Dona de Mim. Foto: Divulgação/Globo
Decisão judicial marca desfecho familiar de Leo e Samuel em ‘Dona de Mim’

A Globo está se preparando para os últimos episódios da novela “Dona de Mim”, que traz uma importante reviravolta no relacionamento entre os personagens Leo e Samuel, interpretados por Clara Moneke e Juan Paiva, respectivamente. Após várias separações e tentativas de novos começos, a trama finalmente conduz os protagonistas a uma reconciliação definitiva.

No decorrer da história, Leo enfrenta dificuldades em seu relacionamento com Samuel, o que leva a protagonista a se envolver com outros personagens, como Davi, vivido por Rafael Vitti. Contudo, nenhuma dessas experiências supera a conexão que ela tem com Samuel. Em um momento seguinte, Leo tenta reatar os laços com Marlon, interpretado por Humberto Morais, mas este encontro só serve para reavivar conflitos e inseguranças, sem se converter em um novo caminho para a protagonista.

A narrativa destaca o reencontro de Leo e Samuel, que é marcado por perdas e dilemas pessoais. A virada na história acontece quando ambos decidem não apenas retomar o relacionamento, mas também formar uma nova família com Sofia, papel de Elis Cabral. A trama conclui com uma decisão judicial que garante a Leo e Samuel a guarda definitiva de Sofia. A cena final mostra os três juntos, simbolizando a harmonia e a estabilidade da nova configuração familiar.

Em termos de audiência, “Dona de Mim” se destaca, alcançando uma média de 21,6 pontos em São Paulo, tornando-se uma das produções mais populares do horário das 19h, especialmente desde a novela “Vai na Fé”. O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar no dia 9 de janeiro de 2026. Após o desfecho de “Dona de Mim”, a Globo já programou a estreia da novela “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, para o dia 12 de janeiro, que substituirá a atual trama na grade.

