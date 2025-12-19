Números consolidados de 18 de dezembro de 2025

Audiência na TV em 18 de dezembro de 2025: Destaques e Resultados

Na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, o reality show "A Fazenda 17" alcançou um novo recorde de audiência, com picos de 9,3 pontos. A presença de Dudu Camargo no programa foi um dos fatores que contribuíram para esse sucesso, fazendo com que a atração da Record se destacasse, chegando a liderar a audiência por 30 minutos, mesmo que de forma não consecutiva.

Por outro lado, a programação da tarde do SBT não teve um desempenho favorável, registrando recordes negativos. O programa "Fofocalizando" continuou a ficar atrás de "Brasil Urgente", que teve um desempenho superior. Além disso, o "Aqui Agora" marcou sua pior média histórica, refletindo uma luta por audiência na emissora.

Na TV Globo, a situação também foi complicada. O telejornal "SP1" registrou um dos índices mais baixos do ano, enquanto o "Mais Você", programa matinal, viu seu público diminuir significativamente.

Os números de audiência são uma referência importante para entender a preferência do público na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados.

Confira os destaques de audiência do dia:

TV Globo:

Hora Um: 3,9

Bom Dia SP: 8,0

Bom Dia Brasil: 8,0

Encontro com Patrícia Poeta: 5,5

Mais Você: 4,9

SP1: 7,3

Globo Esporte: 7,5

Jornal Hoje: 8,6

SPTV: 9,7

Jornal Nacional: 22,8

Três Graças: 22,6

SBT:

Fofocalizando: 2,3

Aqui Agora: 2,0

Programa do Ratinho: 3,6

A Praça é Nossa: 4,2

Record:

"A Fazenda 17" (Final): 8,1

Cidade Alerta: 7,0

Band:

Brasil Urgente: 2,3

Os índices refletem o panorama competitivo entre as emissoras, com algumas enfrentando dificuldades em atrair e manter a audiência. Esses dados são fundamentais para o planejamento das próximas programações e estratégias de marketing das emissoras.