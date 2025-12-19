Entretenimento

Números consolidados de 18 de dezembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 33 minutos atrás
1 minuto de leitura
Fofocalizando. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 18/12/2025

Audiência na TV em 18 de dezembro de 2025: Destaques e Resultados

Na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, o reality show "A Fazenda 17" alcançou um novo recorde de audiência, com picos de 9,3 pontos. A presença de Dudu Camargo no programa foi um dos fatores que contribuíram para esse sucesso, fazendo com que a atração da Record se destacasse, chegando a liderar a audiência por 30 minutos, mesmo que de forma não consecutiva.

Por outro lado, a programação da tarde do SBT não teve um desempenho favorável, registrando recordes negativos. O programa "Fofocalizando" continuou a ficar atrás de "Brasil Urgente", que teve um desempenho superior. Além disso, o "Aqui Agora" marcou sua pior média histórica, refletindo uma luta por audiência na emissora.

Na TV Globo, a situação também foi complicada. O telejornal "SP1" registrou um dos índices mais baixos do ano, enquanto o "Mais Você", programa matinal, viu seu público diminuir significativamente.

Os números de audiência são uma referência importante para entender a preferência do público na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados.

Confira os destaques de audiência do dia:

TV Globo:

  • Hora Um: 3,9
  • Bom Dia SP: 8,0
  • Bom Dia Brasil: 8,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,5
  • Mais Você: 4,9
  • SP1: 7,3
  • Globo Esporte: 7,5
  • Jornal Hoje: 8,6
  • SPTV: 9,7
  • Jornal Nacional: 22,8
  • Três Graças: 22,6

SBT:

  • Fofocalizando: 2,3
  • Aqui Agora: 2,0
  • Programa do Ratinho: 3,6
  • A Praça é Nossa: 4,2

Record:

  • "A Fazenda 17" (Final): 8,1
  • Cidade Alerta: 7,0

Band:

  • Brasil Urgente: 2,3

Os índices refletem o panorama competitivo entre as emissoras, com algumas enfrentando dificuldades em atrair e manter a audiência. Esses dados são fundamentais para o planejamento das próximas programações e estratégias de marketing das emissoras.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 33 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Lourival Ribeiro/SBT

SBT exibe ‘Sabadou com Virgínia’ com Maurício Manieri e Deive Leonardo

2 horas atrás
Casal de Dona de Mim. Foto: Divulgação/Globo

Decisão judicial encerra conflito familiar de Leo e Samuel em ‘Dona de Mim’

3 horas atrás
Fernanda Montenegro e Ary Fountoura. Foto: Estevam Avellar/Globo

Fernanda Montenegro e Ary Fontoura se reencontram em especial de Natal

4 horas atrás
Latino. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Latino assume programa no SBT em lugar de Zezé Di Camargo

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo