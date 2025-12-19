Números consolidados de 18 de dezembro de 2025
Audiência na TV em 18 de dezembro de 2025: Destaques e Resultados
Na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, o reality show "A Fazenda 17" alcançou um novo recorde de audiência, com picos de 9,3 pontos. A presença de Dudu Camargo no programa foi um dos fatores que contribuíram para esse sucesso, fazendo com que a atração da Record se destacasse, chegando a liderar a audiência por 30 minutos, mesmo que de forma não consecutiva.
Por outro lado, a programação da tarde do SBT não teve um desempenho favorável, registrando recordes negativos. O programa "Fofocalizando" continuou a ficar atrás de "Brasil Urgente", que teve um desempenho superior. Além disso, o "Aqui Agora" marcou sua pior média histórica, refletindo uma luta por audiência na emissora.
Na TV Globo, a situação também foi complicada. O telejornal "SP1" registrou um dos índices mais baixos do ano, enquanto o "Mais Você", programa matinal, viu seu público diminuir significativamente.
Os números de audiência são uma referência importante para entender a preferência do público na Grande São Paulo. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados.
Confira os destaques de audiência do dia:
TV Globo:
- Hora Um: 3,9
- Bom Dia SP: 8,0
- Bom Dia Brasil: 8,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,5
- Mais Você: 4,9
- SP1: 7,3
- Globo Esporte: 7,5
- Jornal Hoje: 8,6
- SPTV: 9,7
- Jornal Nacional: 22,8
- Três Graças: 22,6
SBT:
- Fofocalizando: 2,3
- Aqui Agora: 2,0
- Programa do Ratinho: 3,6
- A Praça é Nossa: 4,2
Record:
- "A Fazenda 17" (Final): 8,1
- Cidade Alerta: 7,0
Band:
- Brasil Urgente: 2,3
Os índices refletem o panorama competitivo entre as emissoras, com algumas enfrentando dificuldades em atrair e manter a audiência. Esses dados são fundamentais para o planejamento das próximas programações e estratégias de marketing das emissoras.