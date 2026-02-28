SBT estreia ‘Se Liga, Brasil’ e fortalece jornalismo matinal

O SBT anunciou a contratação do jornalista Thiago Gardinali para apresentar o novo telejornal matinal “Se Liga, Brasil”, que estreia no dia 2 de março, às 6h da manhã, no horário de Brasília. O programa será exibido de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h30, logo após o SBT Notícias.

Com 30 anos de experiência em jornalismo, Gardinali traz uma vasta trajetória para a emissora. Ele já trabalhou como repórter, apresentador, produtor e diretor de televisão. Entre suas conquistas, destaca-se seu trabalho como correspondente internacional nos Estados Unidos e sua atuação na cobertura de importantes eventos, como a Guerra do Iraque, as Olimpíadas da China e a Copa do Mundo na África do Sul. Ele também esteve em vários países da Europa, como Itália e França. No Brasil, foi responsável por reportagens em diversas áreas, como desastres naturais, eventos culturais e esportivos. Além disso, é tradutor de italiano, francês e inglês e um entusiasta de histórias em quadrinhos.

O “Se Liga, Brasil” terá um formato que mescla notícias policiais, assuntos mais leves e tópicos populares nas redes sociais, utilizando o suporte de afiliadas e correspondentes internacionais. Uma característica inovadora do programa será a presença de Gardinali fora do estúdio, onde buscará informações diretamente nas ruas. Ele afirma que não se desvincula da reportagem e acredita que essa aproximação com o público é essencial para a credibilidade do telejornal.

Gardinali se descreve como um comunicador que busca uma linguagem clara e acessível, variando entre um tom sério para assuntos relevantes e um estilo mais descontraído quando o tema permite. Ao comentar sobre sua nova função, expressou a satisfação em integrar a equipe do SBT, destacando o significado especial de trabalhar em uma emissora de renome, fundada por Silvio Santos.

Com essa nova contratação, o SBT espera trazer um novo dinamismo ao seu jornalismo matinal, oferecendo uma programação diversificada e que atenda às expectativas do público. A expectativa é que o “Se Liga, Brasil” conquiste uma ampla audiência pela combinação de reportagens relevantes e uma abordagem mais próxima do cotidiano das pessoas.