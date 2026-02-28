Dia da ressaca: descubra como se recuperar rapidamente

O mês de fevereiro vai se despedindo e, com ele, muitas vezes vem aquela famosa ressaca, que ganha um dia especial em 28 de fevereiro. Quem nunca passou por isso? Dor de cabeça, cansaco extremo e aquela boca seca que parece que você ficou no deserto. E isso tudo fica ainda pior quando a gente não se hidrata bem ou come certinho nos dias de festa.

Um especialista na área, o Dr. Danilo Almeida, explica que essa ressaca é uma reação do corpo. O álcool é visto como uma toxina, e quando ele entra em excesso, nosso fígado sofre a fúria dessa sobrecarga. Ele fica sobrecarregado e, para piorar, a desidratação e as alterações nos eletrólitos e neurotransmissores podem deixar a gente ainda mais mal.

Embora a maioria das pessoas sofra de uma ressaca comum, é bom estar atento. Às vezes, sinais de intoxicação alcoólica podem precisar de ajuda médica. Vem comigo e vamos dar uma olhada em como lidar com esse mal-estar. Vou te dar dicas sobre o que você pode fazer antes de beber e o que comer para acelerar a recuperação.

Cuidados antes de beber

Agora, vamos falar da prevenção. Para evitar a famosa ressaca, o ideal é não deixar para se cuidar na hora que já está tomando as bebidas. Segundo o Dr. Danilo, beber com o estômago vazio é pedir para sofrer depois. Uma refeição saudável, com proteínas, fibras e uma gordurinha boa, pode ajudar muito. Isso desacelera a absorção do álcool e, quem diria, faz toda a diferença no dia seguinte.

E já que estamos falando de prevenção, que tal dar bastante atenção à hidratação? Se você já começa bebendo desidratado, a ressaca pode pegar mais forte e te deixar na pior. Tomar água antes e enquanto se divertia é uma maneira simples de evitar o estrago.

Hidratação é prioridade

Falando em desidratação, essa é uma das grandes vilãs da ressaca. O álcool age como um diurético, ou seja, ele faz você perder mais líquidos do que deveria. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar é reabastecer a água, como se estivesse fazendo pit stop no posto.

O Dr. Danilo sugere que você beba água ao longo do dia. Se puder, adicione isotônicos ou água de coco, que são ótimas para repor os minerais que o álcool fez você perder. Isso pode ajudar a amenizar a dor de cabeça e dar uma força para o fígado metabolizar tudo que sobrou.

Alimentos que ajudam na recuperação da ressaca

Vamos falar de comida, porque a recuperação pós-bebida passa pela alimentação também. O corpo precisa de nutrientes para se restabelecer. Não é dia de fazer jejum ou se entupir de besteira. Fugir das opções instantâneas, como macarrão instantâneo, é uma ótima ideia. Tem comidas simples e nutritivas que ajudam.

Aqui vão algumas dicas de alimentos que podem ser seus aliados:

Ovos : Cheios de cisteína, esse aminoácido ajuda o fígado a fazer o seu trabalho.

: Cheios de cisteína, esse aminoácido ajuda o fígado a fazer o seu trabalho. Banana : Ótima fonte de potássio, que você perde ao beber.

: Ótima fonte de potássio, que você perde ao beber. Aveia : Ajuda a dar energia e estabiliza o açúcar no sangue.

: Ajuda a dar energia e estabiliza o açúcar no sangue. Frutas cítricas : Ricas em vitamina C, ajudam seu corpo a ficar mais forte.

: Ricas em vitamina C, ajudam seu corpo a ficar mais forte. Caldos ou sopas: Deliciosos e ajudam a repor líquidos e sódio.

O que não fazer durante a ressaca

Agora, o que evitar? O Dr. Danilo recomenda não tentar “rebater” a ressaca com mais bebidas. Isso só piora a situação. Cuidado também com alimentos ultraprocessados e com o excesso de café. Esses podem irritar ainda mais o estômago e te deixar ainda mais mal.

E nada de se automedicar. Analgésicos podem parecer uma solução rápida, mas misturá-los com resíduos de álcool pode sobrecarregar o fígado, e isso você definitivamente quer evitar.

Quando se preocupar

Geralmente, a ressaca vai embora em até 24 horas. Mas fique atento a sinais que indicam algo mais sério, como:

Vômitos que não param ou com sangue.

Confusão mental ou sonolência excessiva.

Dificuldade para respirar.

Dor abdominal intensa.

Tremores ou convulsões.

Se você notar algum desses sintomas, é bom buscar ajuda médica, pois podem ser sinais de intoxicação ou complicações.

Agora que você está por dentro do combate à ressaca, fica mais fácil aproveitar a festança e lidar com as consequências depois. Vamos beber com responsabilidade e cuidar sempre da nossa saúde!