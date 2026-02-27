Entretenimento

SBT encerra ‘Sabadou’ e busca novo programa para o horário

Raul Gil participou da despedida de Virginia Fonseca. Foto: Reprodução
SBT define fim do 'Sabadou' e estuda substituto para o horário

Virginia Fonseca gravou sua despedida do programa “Sabadou” no dia 25 de fevereiro. Agora, o SBT só tem episódios já gravados que vão ao ar até o final de março. O futuro do programa, após essa data, ainda está indefinido, embora algumas opções já tenham sido consideradas e descartadas.

A despedida de Virginia será um momento especial, reunindo amigos e familiares da apresentadora, além de convidados que marcaram sua jornada no canal desde a estreia do programa em abril de 2024. Entre os convidados confirmados estão Álvaro Xaro e Rafa Uccman. As apresentações musicais ficarão a cargo de Lexa e Gretchen, enquanto Margareth Serrão e Lucas Guedez, que já são conhecidos do público, também estarão presentes no episódio final. Uma retrospectiva mostrará momentos memoráveis com figuras como Cesar Filho e Raul Gil, que também participaram do programa ao longo do tempo.

Antes de exibir a edição final, o SBT já começou a conversar sobre a programação futura do horário. O diretor artístico Mauro Lissoni chegou a entrar em contato com Luciana Gimenez para discutir a possibilidade dela assumir o espaço, mas a apresentadora não demonstrou interesse. Além disso, um nome que circulou como possível substituto de Virginia, o de Cela Lopes, foi considerado apenas uma brincadeira, sem fundamento real.

Atualmente, o nome com mais chances de assumir o horário é o de Luís Ricardo, que já apresenta o programa “Viva a Noite”. Outras opções foram analisadas, mas sem a mesma viabilidade.

Para Virginia, o futuro parece promissor. Ela deve ser anunciada como parte da equipe do “Domingão com Huck”, na Globo, onde participará de maneira pontual durante a Copa do Mundo. Embora sua passagem pelo “Sabadou” esteja chegando ao fim, novas oportunidades estão surgindo em sua carreira. Para o SBT, a mudança representa um desafio, pois o espaço existia antes de Virginia, mas foi ela quem ajudou a moldar seu sucesso.

