SBT estreia ‘Galvão FC’ com Vampeta, Naves e Beting no time

O SBT prepara um novo programa para a faixa noturna de segunda-feira, trazendo um formato inovador voltado para o futebol. A estreia de “Galvão FC” está marcada para o dia 2 de março, às 22h30, no horário de Brasília. Comandado por Galvão Bueno, uma das vozes mais reconhecidas do esporte brasileiro, o programa promete misturar debates, análises e entretenimento em um só lugar.

A formação da equipe fixa indica uma estratégia bem pensada: unir credibilidade jornalística, as tradições do futebol e um toque de leveza musical. Entre os integrantes está Vampeta, ex-jogador e campeão mundial em 2002, conhecido por seu jeito autêntico e bem-humorado. Ele se destaca como o comentarista que traz a vivência do futebol para o programa.

A bancada jornalística contará com duas figuras importantes. Mauro Naves, com longa trajetória no jornalismo esportivo, traz acesso aos bastidores do futebol tanto nacional quanto internacional. Ao seu lado, Mauro Beting é um experiente comentarista que já faz parte da emissora desde 2020, trazendo análises profundas e um estilo irreverente.

Para adicionar uma dimensão musical e divertida, o programa contará com a banda Los Buenos, liderada pelo comediante Marcelo Marrom. A banda tem a missão de animar o ambiente do programa, proporcionando música e humor durante os debates.

O formato do programa, que contará com plateia, busca conectar o público ao mundo do futebol de maneira mais leve e descontraída. O SBT espera que a combinação de seriedade nas análises e leveza do humor mantenha os espectadores interessados na programação das noites de segunda-feira. Com essa nova proposta, a emissora aposta em um espaço que vai além de apenas discutir futebol, mas sim criar uma experiência completa e envolvente para o público.