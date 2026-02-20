Estrabismo em crianças: aprenda a identificar e tratar

O estrabismo é como aquele amigo que tá sempre fora de sincronia. No mundo dos olhos, isso significa que eles não estão alinhados como deveriam. Essa condição merece um olhar atento, especialmente na infância, porque, se não for tratada logo, pode atrapalhar o desenvolvimento da visão e a percepção de profundidade da criançada.

Muita gente não percebe que algo tá errado, mas a médica oftalmologista Fabiana Orondjian Verardo, professora no curso de Medicina da Uniderp, alerta que um diagnóstico precoce faz toda a diferença. Com um acompanhamento regular, é possível fazer intervenções simples que impedem essa situação de evoluir. Afinal, uma intervenção rápida evita outros problemas, como a ambliopia, o famoso “olho preguiçoso”.

Causas do estrabismo

Existem várias razões para o estrabismo acontecer. Tudo se resume a um desequilíbrio nos músculos dos olhos ou como eles se comunicam com o cérebro. Pode ser resultado de problemas neurológicos, hereditariedade, hipermetropia alta, lesões, infecções ou doenças. Ou seja, o que parece um simples “olho torto” pode ter uma história complexa por trás.

Prejuízos do estrabismo para a visão

O estrabismo não é só uma questão estética. Ele pode levar a outros problemas de visão. Normalmente, nosso cérebro une as imagens dos dois olhos para criar uma visão em 3D. Quando os olhos não estão alinhados, a retina recebe duas imagens diferentes. Para evitar a confusão, o cérebro acaba ignorando a imagem de um olho, resultando na ambliopia. Resumindo, mesmo que um olho esteja saudável, o cérebro decide não usá-lo.

Sinais de estrabismo em crianças

Fica de olho! Aqui estão alguns sinais que podem indicar que a criança pode estar com estrabismo:

Olhos que se movem de forma descompassada ou parecem desalinhados em determinadas posições. Inclinar a cabeça ou fechar um olho para focar em objetos. Piscar em excesso ou coçar os olhos com frequência. Dificuldade em calcular distâncias ou esbarrar em objetos. Sensibilidade à luz.

Formas de correção do estrabismo

Se você suspeita que o seu pequeno está com estrabismo, a forma de tratamento vai depender da gravidade do caso. A doutora Fabiana menciona algumas opções:

Óculos corretivos: Quando o problema está ligado à maneira como a luz é focada nos olhos.

Quando o problema está ligado à maneira como a luz é focada nos olhos. Exercícios ortópticos: Para ajudar a fortalecer os músculos oculares e melhorar o alinhamento.

Para ajudar a fortalecer os músculos oculares e melhorar o alinhamento. Cirurgia ocular: Em casos mais sérios, quando as alternativas conservadoras não funcionam.

O estrabismo é acima de tudo uma questão de saúde ocular. E, assim como cuidamos do carro para ele rodar liso, é fundamental que as crianças tenham o cuidado necessário para que desenvolvam sua visão e, consequentemente, sua aprendizagem.