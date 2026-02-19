Menos telas: 7 técnicas para acalmar a mente sem celular

A vida tá tão corrida, não é mesmo? Muitas vezes, a gente sente a mente cansada, a concentração parece escapar entre os dedos e aquela sensação de estar sempre “correndo atrás do tempo” invade nosso dia a dia. A explicação para isso não é complicada: passamos horas e horas conectados a telas. É notificação que não acaba mais, redes sociais bombando e tarefas digitais que nunca param de pipocar. Isso tudo impacta direto no nosso cérebro e como nos sentimos.

Uma pesquisa da Bain & Company mostra que os brasileiros estão gastando mais de nove horas por dia na frente das telas. Quase quatro horas disso só em redes sociais! Impressionante, né? E o pior: 28% das pessoas que participaram da pesquisa gostariam de cortar esse tempo pela metade. Entre os que se sentem cansados, 35% falam que as telas geram distrações constantes, 28% notam que isso afeta a saúde mental e 18% sentem culpa por estarem tanto tempo grudados no celular.

Impactos do excesso de estímulos no cérebro

Esses números ajudam a entender por que tanta gente tem reclamado da sensação de que a mente não desacelera. Toda notificação, todo vídeo no Instagram que você assiste, gera um pico de dopamina, mas essa satisfação não dura. No fim, isso só reforça comportamentos repetitivos e automáticos. Com o tempo, ficamos menos tolerantes ao tédio, a atenção fica fragmentada, a ansiedade aumenta e a sensação de urgência parece nos acompanhar a cada momento.

A psicóloga e hipnoterapeuta Brunna Dolgosky explica que esse padrão pode dificultar a concentração e a calma. “O uso excessivo do celular mantém os circuitos de recompensa ativados, o que não permite que a gente esteja totalmente presente e prejudica nossa regulação emocional”, diz ela. Quem já ficou esperando na fila ou em um semáforo quanto um minutinho parece uma eternidade, sabe bem do que ela fala.

Técnicas simples ajudam o cérebro a desacelerar

Mas nem tudo está perdido! A boa notícia é que voltar a ter um pouco de paz na mente não exige grandes mudanças. Com pequenos ajustes no dia a dia, dá pra ajudar nossa cabeça a relaxar.

1. Observe os sinais de que sua mente já está sobrecarregada

Primeiro, é preciso reconhecer os padrões. Se você percebe que não consegue fazer tarefas simples sem olhar o celular, que sente ansiedade ao ficar sem ele ou que usa o aparelho por impulso quando está cansado ou frustrado, provavelmente sua mente já está sobrecarregada. Esses sinais são gritos do seu corpo pedindo uma pausa.

2. Use a respiração para ativar o “freio” do cérebro

A respiração pode ser incrível para dar um “chega pra lá” na mente acelerada. Respirações em que a expiração é mais longa do que a inspiração ajudam a ativar o sistema parassimpático, que é como se fosse um freio fisiológico da mente. Em poucos minutos, seu corpo começa a entender que tudo está sob controle e a atividade cerebral dá uma desacelerada.

3. Treine pausas sem estímulo ao longo do dia

Estamos tão acostumados a pegar o celular nas pequenas pausas do dia, não é? Esperando no elevador, por exemplo, a tendência é checar as redes sociais. Que tal tentar pausas conscientes, sem olhar pra tela? No início, pode ser desconfortável, mas isso ajuda a desenvolver uma presença mais forte e clareza mental ao longo do tempo.

4. Delimite horários para o uso do celular, especialmente nas transições do dia

Evitar usar o celular quando você acorda, antes de dormir ou após as refeições pode ser uma ótima estratégia. Esses momentos são clássicos para a checagem automática do aparelho. Tente dar uma respirada, tomar um café da manhã tranquilo… isso ajuda a quebrar hábitos automáticos e traz uma sensação de escolha consciente.

5. Pratique monotarefa para fortalecer a atenção plena

Realizar atividades simples, como comer sem distrações ou caminhar prestando atenção no que está ao seu redor, fortalece a capacidade de foco. Fazer uma coisa de cada vez ajuda o cérebro a se organizar e desacelerar.

6. Use o corpo como aliado contra a hiperestimulação digital

Não dá pra esquecer que o corpo também é fundamental nesse processo. Atividades físicas longe do celular servem como um antídoto contra a enxurrada de estímulos. Quando você se move e presta atenção no seu corpo, a mente volta ao eixo. Práticas como yoga ou lutas, que exigem concentração total, ajudam bastante.

7. Um exercício rápido para recuperar a calma em poucos minutos

Para recuperar a calma rapidamente, Brunna Dolgosky sugere o ancoramento respiratório. Sente-se, feche os olhos e respire devagar, prestando atenção no ar entrando e saindo pelo nariz. Depois, foque no peso do corpo onde está sentado, na temperatura da pele e na sensação dos pés no chão. Isso ajuda a sair do modo reativo e traz uma sensação de presença.

Em resumo, diminuir o tempo na frente das telas não é um sacrifício, mas sim uma oportunidade de reconectar com o que realmente importa.